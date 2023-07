La sorprendente foto de la hija de la China Suárez con Pampita

En las últimas horas surgió una imagen que llamó la atención de muchos: Carolina Pampita Ardohain paseando en un centro comercial de Buenos Aires junto a Magnolia, la hija mayor de Benjamín Vicuña y la China Suárez.

La foto fue compartida por Pochi de Gossipeame, quien subió la imagen de la modelo junto a la pequeña mientras paseaban por el shopping. Una seguidora de la cuenta comentó: "Pampita y Magnolia en el paseo Alcorta. La nena se ve que la adora".

La imagen se volvió viral rápidamente en las redes sociales y también se puede ver a Benicio, el hijo menor de Pampita y Vicuña. Como resultado de este llamativo encuentro, Eugenia Suárez, madre de Magnolia, habilitó una caja de preguntas en sus historias de Instagram para responder las inquietudes de sus seguidores. Una fanática comentó: "Tu hija estaba en un shopping con la mamá de sus hermanos, ¡qué bien que tengan esa relación!".

La China Suárez dejó claro que a pesar de los conflictos pasados, existe una buena relación entre ella y Pampita, la ex esposa de su ex pareja, Benjamín Vicuña. En una reciente declaración, la China afirmó que son una familia y que le encanta la relación que sus hijos tienen con sus hermanos. Además, destacó que todos los adultos de la familia priorizan el bienestar de los niños.

Recientemente, la China Suárez presentó su segundo tema como solista, titulado "Desaniversario", el cual formará parte de su primer álbum de estudio. Aunque aún no se revelaron muchos detalles sobre este proyecto musical, se sabe que la China firmó contrato con una discográfica.

Con estas declaraciones y su incursión en la música, la China Suárez demuestra que está enfocada en su carrera artística y en mantener una relación armoniosa con su familia, a pesar de los obstáculos que han enfrentado en el pasado.

Por otro lado, la reconocida actriz reveló en una entrevista con FM Like la curiosa historia detrás del debut actoral de su hija Magnolia. Según Suárez, el momento no estaba planeado ni incluido en el guión, sino que fue una iniciativa espontánea de la pequeña de cinco años.

Durante el rodaje de una película, Magnolia acompañó a su madre y al ver que la estaban filmando, no pudo evitar preguntar por qué ella no podía participar también. La actriz compartió el diálogo que tuvo con su hija, resaltando su determinación al expresar: "¿Por qué a ella sí y a mí no?".

Esta situación sorprendió a Suárez, quien decidió darle a Magnolia la oportunidad de tener una participación en la película. Aunque no se dieron más detalles sobre el papel que desempeñó la pequeña, sin duda fue un momento especial y espontáneo que quedará en la memoria de ambas.