Wesner entregó viviendas en barrio Educadores: “Esto no es un hecho aislado”

En un nuevo acto, ante la presencia de funcionarios y familiares, se entregaron seis viviendas del barrio Educadores construidas a través del Instituto de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, en conjunto con la Asociación Civil de Educadores de Olavarría.

Estas seis viviendas, que se entregaron en la tarde de este viernes, son parte de un total de 21, de las cuales seis se entregaron en febrero y otras nueve siguen en ejecución. En este marco, Maximiliano Wesner, titular de la Anses local quien encabezó la entrega destacó que “esto no es un hecho aislado”.

“Es una alegría inmensa, una emoción tremenda poder compartir este acto de entrega de estas seis viviendas que se suman a las 131 que tiene este barrio Educadores”, aseguró el concejal del interbloque del Frente de Todos.

Por otra parte, destacó: “No sólo se están terminando planes de vivienda en toda la Provincia, sino que también se están realizando nuevos y Olavarría es parte de ello”.

“Por ahí escuchamos que en cantidad no se puede realizar y sí, se puede realizar en cantidad y en calidad. Estamos en la ciudad de la piedra, de la cal, del cemento, que no nos quieran convencer de otra cosa, acá está la muestra de ello y de que seguimos por alrededor”, agregó.

Asimismo aseguró: “Esto no es un hecho aislado de política habitacional de la Provincia, esto no es un hecho aislado en la gestión que venimos haciendo por Olavarría y en este caso, para los trabajadores de la educación, muchas veces queremos poner en valor la educación y no solamente se trata del contenido académico, sino que tenemos que llevar tranquilidad a nuestros docentes que todos los días trabajan muchísimo por la educación en Olavarría y en la provincia de Buenos Aires”.

A su turno, el vicepresidente de la Asociación Civil de Educadores de Olavarría Franco Chiodi, expresó su emoción por la entrega y compartió: “Estoy muy contento de que este barrio esté llegando a su fin, esta es la última manzana, con lo cual se está completando y es una inmensa alegría que hoy seis colegas docentes y sus familias estén recibiendo su casa”.

Seguidamente Gianni Bono, vicepresidente del Instituto Cultural expuso que la entrega de viviendas “es uno de los actos más lindos del gobierno” y asumió: “Desde el Instituto creemos que esa identidad tiene que estar reflejada en cuestiones culturales, es importante que la provincia acompañe poniendo los ladrillos de las casas y alimentando el espíritu de las familias que van a habitar esas casas”.

“Es una apuesta sinérgica la de dar vivienda, la de un Estado presente, apostando a la salud, a la educación y a la cultura, creemos que hay gobiernos que invierten en ese sentido y que apuestan al desarrollo humano mientras otros gobiernos abandonan las inversiones que tienen como finalidad revertir las posiciones que el mercado otorga”, continuó.

Sobre el cierre, Roberto Rojas, asesor del Gabinete de Administración del Instituto de la Vivienda, manifestó: “Estamos recuperando distintos derechos que son los que nos merecemos todos los bonaerenses, estamos recuperando también un ideal que trajo a la Nación Argentina Perón, que las casas tienen que ser con dignidad para todos los trabajadores y para que todos tengan acceso de la misma”.

“Quiero que sepan que no termina acá, que vamos a seguir trabajando con los vecinos de Olavarría, como lo hicimos siempre, y que esperamos que este problema que ya pasa a ser histórico, se termine solucionando para eso bajamos y nos sacrificamos día a día”, cerró.

Durante la entrega se hicieron presentes también César Valicenti, Diputado Provincial por la séptima sección electoral; Federico Aguilera, subsecretario de Minería de la provincia de Buenos Aires, concejales y concejalas del Frente de Todos.

Las familias recibieron árboles de plantas nativas y plantines del organismo provincial de Integración Social y Urbana, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, una biblioteca con libros para las infancias y los adultos de la familia, a través del Instituto cultural del gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Nación.