Barrio Educadores: el reclamo llegó al Instituto de la Vivienda

Días atrás se dio cuenta de cómo desde la comisión de la “Asociación Civil Barrio Educadores de Olavarría” se había presentado un escrito que fue enviado tanto al intendente municipal Ezequiel Galli como al director de la Casa de Tierra y Regulación Dominial, Martín Endere.

“Por medio del Municipio de nuestra ciudad se actúe como intermediario en dicho reclamo y se pueda concretar el sueño de todo ciudadano y trabajador, que es tener vivienda propia”, podía leerse en ese escrito. Ahora, tal cual fue confiado a Infoeme, la novedad está dada en que desde el Ejecutivo local se accedió a ese pedido y la inquietud y pedido de medidas fueron remitidas al Instituto de la Vivienda de Buenos Aires.

“Para ello queremos contar con usted, para que nos ayude a hacer de nexo con el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires en el requerimiento de los fondos financieros para poder continuar con la construcción del barrio Educadores, más precisamente, con las veintiuna (21) viviendas que faltan y así, dar por finalizado al barrio, que hace mucho tiempo que se está construyendo”, se podía leer en ese documento.

Asimismo, en ese mismo escrito se reclamó “la falta de cumplimiento de lo firmado en las actas de entrega de viviendas por algunos adjudicatarios, ya que no han habitado sus casas en nuestro soñado barrio. Estos reclamos se los acercamos dada la necesidad de vivienda que sufrimos los pre adjudicatorios, los cuales nos encontramos pagando alquileres elevados, que, en muchos casos, son difíciles de solventar, y planteamos como propuesta adjudicar las casas que no se encuentran habitadas, a quienes realmente les hace falta, si es que no se puede terminar de construir nuestras viviendas en este momento”.

Ahora restará conocer cuál es la suerte que corre ese requerimiento.