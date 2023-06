Olavarría tiene sus primeros clasificados a Mar del Plata

La etapa municipal de los Juegos Bonaerenses sigue su actividad y es así que en las últimas horas se conocieron los primeros representantes que ya aseguraron su presencia en la etapa final, que durante mediados de septiembre se disputará en Mar del Plata.

El último miércoles se llevó a cabo la prueba de Bonaerenses en Carrera, la cual otorgaba pasaje directo a la ciudad balnearia y allí los clasificados fueron: en Sub18 Masculino Mauro Olivera; en Sub18 Femenino Abigail Tagliaferro Taborda; en Universitarios Mateo Olivera y Sofía Giles; en Adultos Mayores Héctor Aller y Ángela Espíndola, y en Personas con Discapacidad Ariel Laplace.

Por otro lado, también prosiguió la instancia de clasificación a la Etapa Regional y en tenis de mesa aseguraron su pasaje: en Sub18 Femenino Ingrid Conte; Sub18 masculino Francisco Crimaldi; En Universitarios masculino Juan Cruz Giles; en Adultos Mayores Categoría A Masculino Enrique Sánchez; en Adultos Mayores Categoría B Masculina Raúl Merlos; en Adultos Mayores Categoría B Femenina Marta Da Silva; en categoría mixto +40 trasplantados Ricardo Hoffman; en Categoría Mixto +40 Trasplantados Ricardo Hoffman; en Categoría Masculino +19 Intelectual Alberto Bilbao; Sub18 No Federado Intelectual (12-18 años Nivel 2) Ezequiel Medina y Melody Zárate.

En la rama masculina de bádminton, en Sub16 masculino-libre-singles clasificó Patricio Bravo y en Sub16 masculino-libre-dobles fueron Mateo Alonso y Patricio Bravo y en la rama femenina lo hicieron Kamila Acosta en Sub16 femenino-libre-singles y Kamila Acosta y Abril Straface en Sub16 femenino-libre-dobles.

En el complejo El Triunfo se desarrolló la actividad de pádel, con los siguientes resultados: En Universitarios Masculino ganó la pareja Mac Intyre-Sosa, mientras que en el femenino Reyes-Acuña. En adultos mayores la victoria correspondió a Reser-Merlo en la rama masculina y a Conte-Etulain entre las mujeres.

En juveniles clasificaron a la etapa regional las siguientes parejas: Waimann-Masson en Sub14 Femenino, Hofmann-Acuña en Sub14 Masculino, Waimann-López Muratore en Sub16 Masculino, Allen-Rodríguez en Sub18 Femenino y Block-Dietrich en Sub18 Masculino.

De manera paralela, en la Casa del Deporte (sitio donde también tienen sus oficinas las Direcciones Municipales de Deporte Social y Gestión Deportiva), se llevó a cabo la etapa municipal de ajedrez, con los siguientes clasificados y clasificadas a la etapa regional: En Sub 14 Femenino No Federados Nahia Cavalleri, en Sub 16 Femenino No Federados Florencia Lamique, en Sub 14 Masculino No Federados Laureano Tescione, en Sub 16 Masculino No Federados Benicio Romero, en Sub 18 Masculino No Federados Agustín Lamique, en Femenino Universitario Libre Guadalupe Casasola y en Adultos Mayores Gabriel Iglesias.

El viernes, en el CEF 44, se desarrolló la actividad de Gimnasia Artística, disciplina que también ya conoce quiénes serán sus representantes en la etapa regional: En Sub12 nivel 1 VIDA BOA, en Sub15 nivel 1 VIDA BOA, en Sub15 nivel 2 CEF 44, en Sub12 Femenino nivel 2 CEF 44, en Sub13 Masculino nivel 3 CEF 44, en Sub18 Masculino nivel 4 CEF 44 y en Sub18 nivel 2 Femenino CEF 44.

Además, hubo enfrentamientos de futsal masculino y en la modalidad escolar abierta clasificaron: Categoría Sub 14 ECEA; Categoría Sub 16: Escuela Secundaria 10; Categoría Sub 18: Secundaria 10.

Mabel Baldini y Mabel Viscaino resultaron ganadoras en la Etapa Local de Escoba del 15 y en Tejo, continúan representando a Olavarría: en Femenino A, Messineo Alicia y De los Santos Alicia, en Femenino B: Abraham Marta y Calderón Paulina y en Masculino B Gil Roberto y Graff Carlos.

Por último hubo tenis con gran cantidad de olavarrienses que continúan con su participación en los Juegos Bonaerenses 2023.

Los resultados en tenis:

En la rama masculina

Singles

Sub14: Aguirre, Thiago

Sub16: Griffith, Matías

Sub18: Bianucci, Serafín

Dobles

Sub14: Gutman, Lucas -Vitale, Valentín

Sub16: Areco, Fermín -Griffith, Matías

En la rama Femenina:

Singles

Sub14: Fioroni, Matilda

Sub16: Juanolo, Sofía

Sub18: Acuña Lourdes

Universitario: Duca Mansur, Luisina

Dobles

Sub14: Fioroni Barcelona, Matilda - Chertcoff, Sofía

Sub16: Garriga, Aylen -Alberdi, Paz

Adultos Mayores: Alsina Carlos – Blando Miguel

Se recuerda que toda la actividad es programada y coordinada desde la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Olavarría y proseguirá en las próximas semanas.

