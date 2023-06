Estudiantes viajó a Azul con los varones para jugar por el FTH

Con varios partidos amistosos y la disputa de dos partidos de manera oficial, la rama masculina del hockey de Estudiantes tuvo continuidad el certamen de la Federación Tandilense de Hockey.

Los equipos del “Bataraz” de las categorías Sub 8/10 y la Sub12 jugaron amistosos y Sub 16 y Primera.

Los resultados finales:

Sub16: Remo 0 – 4 (Victoria Meira -3- y Clara Fernández Sanz) CAE

Primera: Remo 2 – 4 (Germán Benítez -3- y Lautaro Mosqueira) CAE

Además, a lo largo del fin de semana se realizaron en Olavarría y Tandil entrenamientos de los seleccionados de la FTH. En Olavarría fue el turno de los Sub 14 y las Sub 16, mientras que en Tandil hicieron lo propio el equipo Sub 14 y Sub 19 de Damas y Sub 16 y sub 19 de Caballeros. Cada equipo tiene mucha presencia bataraza tanto de jugadores y jugadoras como de cuerpos técnicos.

Fuente: Prensa CAE