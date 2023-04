Barbieri: “Perdimos el invicto en la fecha siete y no es poca cosa”

El delantero del Ssuso, Juan Ignacio Barbieri fue entrevistado por Solo Ascenso respecto de su rendimiento individual y el del equipo en el certamen que culminó días atrás con la 8° fecha.

Tras una semana de entrenamiento posterior a la primera derrota en el campeonato ante Argentino de Merlo, el delantero del conjunto sanisidrense, Juan Ignacio Barbieri, tuvo una charla en exclusiva con Solo Ascenso en donde se refirió expectante con el momento del club.

“Creo que venimos haciendo un buen torneo, perdimos el invicto en la fecha siete y no es poca cosa. Hay muchas cosas por mejorar y hay varias que hicimos muy bien. Falta mucho, queremos pelear el torneo y tenemos que trabajar mucho para eso. Es un torneo muy parejo en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera y el más regular es el que va a sacar ventaja”, comenzó el delantero del Quemero.

Asimismo continuó: “Tuvimos un mal partido, pero no nos quedamos con eso, sino con que sirva para mejorar, ver los errores que tuvimos y corregirlos. No pudimos plantear nuestro juego, tuvimos una tarde donde no nos salió nada y Argentino aprovechó las llegadas que tuvo para sacar ventaja”.

Cuando fue consultado por los aspectos que deben mejorar para obtener mejores resultados, el propio Barbieri respondió: “Siempre hay cosas para corregir, pero principalmente en la toma de decisiones, tanto en ataque como en defensa”.

Y cerró expresándose respecto de su nivel desde lo individual: “Estoy en búsqueda del gol constantemente, me siento bien, tanto en lo físico como en lo futbolístico. Trato de aportar y ayudar al equipo en lo que necesite”.

Fuente: Martín Tellechea para Solo Ascenso