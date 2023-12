Coopelectric: "El servicio de agua ya se normalizó y trabajamos para reestablecer la luz en toda la ciudad"

Luego de un largo día de trabajo para normalizar el servicio eléctrico de Olavarría, a primera hora de este jueves el Gerente Técnico de Coopelectric, Claudio Napoli, realizó un repaso del estado en el que se encuentra el tendido eléctrico de ciudad y cómo seguirán trabajando para restituir el servicio en todos los barrios.

Fue en la noche de este martes que el Comité de Emergencia realizó una segunda conferencia de prensa en la que se expuso que la situación ya "está controlada". Para la mañana de este jueves, se informó que el servicio de luz ya se reconectó en el 88% del partido de Olavarría.

Este jueves Napoli indicó, en una entrevista con Desayuno de Noticias (Radio M), que continuarán los trabajos para finalmente garantizar el servicio en el 12% restante al tiempo que explicó cuáles son los principales obstáculos que los empleados de la empresa afrontan para el porcentaje restante, que representa a las zonas más golpeadas por el temporal.

"Hoy tenemos previstos trabajos para llegar lo más lejos posible. Los vecinos que no tengan servicio todavía es porque implican trabajos más importantes sobre la red pero a medida que vayamos concluyendo esas tareas vamos a ir normalizando poco a poco el servicio", indicó el referente de Cooepelectric.

"El tema con estas situaciones es que la tormenta no discrimina sectores, hay barrios que tienen luz en un sector y en otra no, pero es porque hubo destrozos en ese sector puntual del tendido eléctrico", sostuvo el especialista.

Por ejemplo, los barrios Pueblo Nuevo, San Vicente, Belén, Regimiento y Mariano Moreno requieren además de reposición, reparación del servicio ya que han sido de los sectores más castigados por el temporal y los hechos delictivos.

"Hay lugares en los que la red está totalmente destruida, no sirve más y hay que repararla, y no queda otra, por eso se demora la normalización del servicio", dijo y agregó: "Sufrimos el robo de más de mil metros de cables de media tensión".

En esta misma línea, se refirió a que el robo de cables registrado complicó la normalización del servicio, no solo por los costos económicos, sino -sobre todo- por la demora del traslado y armado de una nueva red. "No es lo mismo ir y empalmar un cable a tener que armar desde cero el tendido porque no están los cables", aseguró.

Una de las prioridades de este miércoles tras el temporal fue normalizar el servicio de agua, ya que habían salido de servicio todos los pozos de extracción. "Hoy están funcionando normalmente todas las bombas así que el servicio está restituido pero hasta que el sistema llene los tanques de agua va a tardar un poco más", afirmó.

Finalmente, habló acerca del alerta naranja por fuertes tormentas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para esta noche. "La tormenta nos complica muchísimo porque hicimos reparaciones de emergencias, esperemos que la que se avecina no tenga la magnitud de la tormenta del martes pero en cualquier caso estaremos trabajando para controlar la situación", adelantó.