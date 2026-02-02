Nuevo hecho de vandalismo en el autódromo Hermanos Emiliozzi: disparos dañaron el medidor eléctrico

Un nuevo hecho de vandalismo fue denunciado en las últimas horas en el autódromo Hermanos Emiliozzi, luego de que desconocidos efectuaran disparos de arma de grueso calibre contra instalaciones clave del predio deportivo.

Desde la Asociación de Motociclismo Olavarriense (AMCO) informaron que el episodio ocurrió durante el pasado fin de semana, cuando el autódromo fue víctima de un "ataque intencional" que impactó directamente en el medidor de energía eléctrica, ubicado en el acceso principal al predio.

De acuerdo con las primeras estimaciones, el hecho se habría producido durante la madrugada del sábado, ya que los daños fueron detectados al comenzar la fecha de picadas programada para esa jornada. El impacto de los disparos provocó la rotura total del medidor, generando un serio riesgo para el normal desarrollo del evento.

Afortunadamente, gracias al rápido y eficiente accionar de Coopelectric, personal técnico se hizo presente de inmediato y logró solucionar el inconveniente eléctrico, permitiendo que la actividad se desarrollara con total normalidad. Desde la organización destacaron que, de no haberse resuelto a tiempo, la comisión se habría visto obligada a suspender el evento, afectando a pilotos, equipos y al público presente.

Desde AMCO expresaron su enérgico repudio ante este tipo de acciones vandálicas, remarcando que no solo generan daños materiales, sino que también atentan contra el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de quienes sostienen día a día la actividad deportiva en el autódromo.