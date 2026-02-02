Arrancó la temporada para los pilotos del Turismo Pista | Infoeme
Arrancó la temporada para los pilotos del Turismo Pista

Siete pilotos olavarrienses arrancaron el año el pasado fin de semana en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.

El autódromo de la capital provincial recibió la apertura de la temporada del Turismo Pista y fue con una importante cantidad de participantes olavarrienses.

 

En la Clase 2, Gabriel Melián fue el mejor de todos los olavarrienses ya que vio la bandera a cuadros en el 8° lugar y también fue meritorio lo hecho por Valentino Spinella que tras partir en el último cajón por una falla de último momento, finalizó en el 13° lugar.

 

Además, en Clase 1, el único que logró completar la cantidad de vueltas fue Martín Collodoro que llegó en el puesto 22°. Nicolás Rojas abandonó.

 

Por último, en la Clase 3, Nicolás Pezzucchi completó los giros estipulados, mientras que Nicolás Benito y Santiago Tambucci debieron abandonar.

 

La segunda fecha de la temporada 2026 del Turismo Pista está pactada para el próximo 1 de marzo en el autódromo de La Pampa.

