Arrancó la temporada para los pilotos del Turismo Pista

El autódromo de la capital provincial recibió la apertura de la temporada del Turismo Pista y fue con una importante cantidad de participantes olavarrienses.

En la Clase 2, Gabriel Melián fue el mejor de todos los olavarrienses ya que vio la bandera a cuadros en el 8° lugar y también fue meritorio lo hecho por Valentino Spinella que tras partir en el último cajón por una falla de último momento, finalizó en el 13° lugar.

Además, en Clase 1, el único que logró completar la cantidad de vueltas fue Martín Collodoro que llegó en el puesto 22°. Nicolás Rojas abandonó.

Por último, en la Clase 3, Nicolás Pezzucchi completó los giros estipulados, mientras que Nicolás Benito y Santiago Tambucci debieron abandonar.

La segunda fecha de la temporada 2026 del Turismo Pista está pactada para el próximo 1 de marzo en el autódromo de La Pampa.