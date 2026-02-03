Un sierrabayanse falleció tras el trágico incendio de su camión en la Ruta 3

Un camionero de Sierras Bayas murió este lunes tras un trágico incendio de un camión sobre la Ruta 3. El hecho se registró alrededor de las 17, a la altura del ingreso al barrio Astra de Comodoro Rivadavia, en inmediaciones de la antigua estación del barrio, y demandó la intervención de personal policial, bomberos y servicios de emergencia.

Según el parte oficial de la Comisaría Distrito Próspero Palazzo, el siniestro involucró a un camión de gran porte perteneciente a la empresa Oro Negro. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo se encontraba envuelto en llamas y que, a unos 10 o 15 metros del rodado, estaba el cuerpo sin vida del conductor del camión, con quemaduras en distintas partes del cuerpo.

De manera simultánea, arribó una dotación de Bomberos Voluntarios que logró sofocar el foco ígneo. En el lugar también se hizo presente una ambulancia, cuyo médico realizó la constatación del deceso y señaló que, en una primera evaluación, no se observaron signos de criminalidad.

La víctima fue identificada como Marcelo Raúl Requena, de unos 50 años y vecino de Sierras Bayas, tras una comunicación previa con la empresa propietaria del camión, que aportó los primeros datos personales. Además, se informó que hubo un testigo ocular del hecho, quien observó el inicio del incendio y trasladó el cuerpo del conductor lejos del vehículo en llamas con la intención de preservarlo.

Intervino en el lugar personal de la División Policía de Investigaciones. Los efectivos aguardaban la llegada del fiscal de turno, junto a peritos ígneos y personal de Criminalística, con el fin de avanzar en las pericias correspondientes y determinar las causas que originaron el incendio.

Fuente: ADN Sur