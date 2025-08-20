Tres localidades sin luz: Coopelectric trabaja para normalizar el servicio

De acuerdo a un comunicado oficial de Coopelectric, emitido en la tarde de este miércoles, la línea troncal del sistema rural Blanca Grande quedó fuera de Servicio, lo cual afectó el suministro eléctrico de las localidades de Espigas, Recalde y Blanca Grande.

En la información también se hizo referencia a que en el sistema rural Pourtale se registra la falta de una fase. "En ambos casos, las tareas de reposición presentan dificultades debido al anegamiento de los caminos a causa de la lluvia caída", aclaró la Cooperativa.

En el sistema rural de Blanca Grande aún se desarrollan tareas operativas por lo que la empresa actualizará la información en las próximas horas.

En tanto, en el sistema Pourtalé los trabajos se reanudarán durante la jornada del jueves.