Graduada de la Facultad de Sociales cursará una maestría internacional en Europa

Una graduada de la Facultad de Ciencias Sociales fue seleccionada para continuar su formación de postgrado en Europa a través de una beca del programa Erasmus de formación y movilidad internacional, conocido como Erasmus Mundus. Se trata de la cuarta graduada de FACSO que accede a esta beca internacional.

La Lic. Emilia Petersen recibió una beca para realizar el Máster en “Técnicas, Patrimonio y Territorios de la Industria” y se desarrollará en modalidad itinerante, lo que permitirá cursar en tres universidades de Europa: Francia, Italia y Portugal. La carrera es coordinada por la Universidad Paris 1 - Panthéon Sorbonne (Francia), la Universidad de Padova (Italia) y la Universidad de Évora (Portugal). Las clases comenzarán en septiembre próximo y tendrá una duración de dos años.

El programa se caracteriza por su enfoque interdisciplinario, con aportes desde la antropología, la arqueología, la historia y otras disciplinas sociales. La propuesta combina formación teórica, seminarios especializados, desarrollo de proyectos aplicados y trabajo de campo. Asimismo, contempla una capacitación intensiva en idiomas como francés, italiano, portugués e inglés.

Durante el proceso de postulación, Emilia presentó un proyecto de investigación que retoma su tesis de grado Paisaje minero industrial y ambiental: el caso de Sierras Bayas, Argentina (1870-2027) y tiene como eje el análisis de la construcción del territorio de Sierras Bayas, su localidad de origen, en relación con la actividad minera, al abordar cómo estas transformaciones son vividas y resignificadas como patrimonio por la comunidad local.

La postulación

La posibilidad de postular a esta beca surgió a partir de su participación en el Núcleo Regional de Estudios Socioculturales (NURES, FACSO-UNICEN), en ese entonces dirigido por el Dr. Carlos Paz, al que se incorporó en 2021.

Durante los últimos años, Emilia trabajó en investigaciones desarrolladas en Sierras Bayas, que le brindaron una base sólida para su proyecto académico internacional. Contó, además, con el acompañamiento de sus docentes, compañeras y compañeros becarios/as e investigadores/as del NACT, así como con el apoyo de su familia y amigos, algo trascendental para cumplir su objetivo.

La satisfacción de representar a la UNICEN

Respecto a la posibilidad de representar a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Emilia destacó que “es un orgullo enorme y una gran responsabilidad. Espero poder estar a la altura, demostrar la calidad de nuestra formación académica y el compromiso con nuestras comunidades. Es también una oportunidad para visibilizar que lo que hacemos desde una universidad pública, regional y gratuita tiene impacto y valor a nivel global”, expresó Emilia.

Y sumó que “a la FACSO le debo muchísimo porque me abrió las puertas en muchos sentidos y espacialmente en este, espero estar a la altura para honrar los espacios que me permiten ocupar”.

La licenciada, quien se graduó en 2024, además consideró que “veo que es una oportunidad de demostrar en general que lo que hacemos importa, que nuestra universidad es importante, pública y regional”.

Por último señaló: “Mis expectativas son muchísimas, estoy muy feliz y ansiosa por conocer y ver qué pasa para sentir desde lo más grande a lo más chico, conocer otros países y culturas, estar en la residencia, conocer personas de otros países, otras universidades, ver sus dinámicas de cursadas y saber que investigan”.

Emilia será la cuarta graduada de la Facultad de Ciencias Sociales en acceder a una beca del Programa de Maestría Erasmus Mundus TPTI (en Techniques, Patrimoine, Territoires de l'Industrie).

En 2019, la Lic. Florencia Fernández Bertolini fue la primera graduada en acceder a la beca Erasmus Mundus, mientras que en pandemia, la Lic. Ana Pía Recavarren logró vivir la experiencia que luego fue transmitida luego al Prof. en Antropología, Rodrigo Pallicer.

El Máster

El Programa de Maestría Erasmus Mundus TPTI (en Techniques, Patrimoine, Territoires de l'Industrie) está destinado a expertos/as capaces de trabajar en patrimonio industrial, aplicando conocimiento en la historia de las técnicas, contribuyendo a la capitalización del conocimiento técnico, gestionando paisajes técnicos.

Se logra a través de la colaboración de siete universidades europeas y no europeas, que han establecido una red de investigación científica especializada en pensamiento técnico, la historia social de la industria, la arqueología industrial, la planificación urbana y el desarrollo regional.

La cursada en Europa, está organizada conjuntamente por las siguientes universidades asociadas: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia (Coordinador); Universidad de Padua, Italia; Universidad de Evora, Portugal; Universidad de Alicante, España; Universidad Politécnica de Praga, República Checa, y otras Universidades asociadas por convenios y redes Universitarias que permiten el intercambio de docentes, tal es el caso de FACSO-UNICEN y distintas Universidades Brasileras.