Jueves de adopciones: Titán espera un hogar

El Municipio informó que continúa la campaña de adopción de Bromatología en el marco del programa "Querer es cuidar" y este jueves presentaron a Titán que busca una familia que lo adopte.

Según detallaron, se trata de un perro joven de aproximadamente 3 años, mestizo de galgo, que llegó al predio en enero de 2023. Titán fue rescatado en estado de abandono, desnutrición y deshidratación: “Se le notaban todos y cada uno de sus huesos, se encontraba muy débil, casi no podía caminar” sostienen desde el área.

Después de varios meses de cuidados y atención veterinaria, Titán recuperó su peso y su pelaje, y hoy es un perro sano y feliz. Es activo, convive perfectamente con otros animales tranquilos, le encanta jugar, camina perfectamente con correa y pretal. “Deseamos que pronto aparezca esa familia que se merece, que el predio sea su lugar de paso y que lo llenen de amor para toda la vida” concluyen.

Las personas interesadas en conocer a Titán pueden acercarse al predio de Bromatología o bien comunicarse con el área por las redes oficiales del Municipio: Ig: @olavarriamunicipio; Fb: Municipio Partido de Olavarría.