Jueves de adopciones: Titán espera un hogar | Infoeme
Jueves 21 de Agosto 2025 - 16:35hs
17°
Jueves 21 de Agosto 2025 - 16:35hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 21 de Agosto de 2025 | 13:21

Jueves de adopciones: Titán espera un hogar

Se trata de un perro joven de aproximadamente 3 años, mestizo de galgo, que llegó al predio en enero de 2023. Titán fue rescatado en estado de abandono, desnutrición y deshidratación

El Municipio informó que continúa la campaña de adopción de Bromatología en el marco del programa "Querer es cuidar" y este jueves presentaron a Titán que busca una familia que lo adopte. 

Según detallaron, se trata de un perro joven de aproximadamente 3 años, mestizo de galgo, que llegó al predio en enero de 2023. Titán fue rescatado en estado de abandono, desnutrición y deshidratación: “Se le notaban todos y cada uno de sus huesos, se encontraba muy débil, casi no podía caminar” sostienen desde el área.

Después de varios meses de cuidados y atención veterinaria, Titán recuperó su peso y su pelaje, y hoy es un perro sano y feliz. Es activo, convive perfectamente con otros animales tranquilos, le encanta jugar, camina perfectamente con correa y pretal. “Deseamos que pronto aparezca esa familia que se merece, que el predio sea su lugar de paso y que lo llenen de amor para toda la vida” concluyen.

Las personas interesadas en conocer a Titán pueden acercarse al predio de Bromatología o bien comunicarse con el área por las redes oficiales del Municipio: Ig: @olavarriamunicipio; Fb: Municipio Partido de Olavarría.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME