Hace 8 años Ignacio Montoya Carlotto recuperó su identidad

El 5 de agosto de 2014 representa un día histórico para la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ese día se dio a conocer la noticia de la recuperación del nieto 114, quien particularmente se trataba del hijo de Laura Carlotto y Walmir Montoya.

Si bien cada nieto es recibido con alegría por aquellos que luchan por encontrar esos bebés robados durante la última dictadura militar, esta noticia tenía un sabor especial. Durante la tarde del jueves 5 de agosto, explotó la noticia de que Estella de Carlotto, la presidente y figura más emblemática en la lucha por los Derechos Humanos, finalmente había encontrado a su nieto.

La que parecía ser una noticia que jamás iba a llegar, fue confirmada por la jueza Servini de Cubría. Poco a poco se fueron conociendo los detales. Se trataba de un olavarriense, que era músico y que le habían dado el nombre de Ignacio Hurban, “Pacho” para los más cercanos.

Me llamo Ignacio Montoya Carlotto. Ignacio por adopción y por elección y Montoya por parte de padre y Carlotto por parte de madre.

Lo que era un día de celebración, para Ignacio se transformaba en una noticia al menos perturbadora. Debía enfrentarse a su historia de un momento a otro, sin ningún preámbulo. “Ante mí se abría la puerta de una historia trágica que no conocía hasta ese entonces. Es por eso que para mí es una fecha que no festejo, es un aniversario que me nubla”, escribió en su cuenta de Twitter durante el séptimo aniversario.

“Me llamo Ignacio Montoya Carlotto. Ignacio por adopción y por elección y Montoya por parte de padre y Carlotto por parte de madre”, indicó en una entrevista brindada a los periodistas Ernesto Tenembaum y María O´Donnell para la CNN en español. Esa simple frase define todo lo que le ha tocado pasar, desde que fue arrancado de su madre siendo apenas un bebé hasta esta nueva vida en la que recuperó su identidad.

Este viernes, el músico olavarriense se expresó en sus redes sociales. "No supe entonces, tras el llamado de mi tía, en esa mañana de 2014, que hacer luego. Tampoco se muy bien ahora que hacer con esto no encuentro las palabras para poner por ningún lado, más allá de intentarlo año tras año", escribió en un hilo en su cuenta de Twitter.

"Me queda más allá de todo, decir: Gracias", cerró su publicación. Además compartió su canción "Agosto" que hace referencia al día en que recibió esta noticia.