Un día como hoy hace 7 años, Ignacio Montoya pasaba a ser el nieto 114

En un episodio que quedó fijado como un símbolo de la lucha colectiva por la Memoria y los Derechos Humanos, el 5 de agosto del 2014 se confirmó el hallazgo del nieto de la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto.

Se trataba de Ignacio Hurban, ahora Ignacio Montoya Carlotto, hijo de Laura Carlotto y Walmir Montoya, desaparecidos durante la última dictadura. De esta manera, el músico olavarrianse pasaba a ser el nieto número 114 recuperado por la Abuelas, y fue en ese contexto que Estela debió improvisar una rueda de prensa en donde compartió su felicidad con el resto de Argentina y el mundo, ya que la noticia tomó relevancia internacional.

A los pocos días, el propio Montoya brindó otra conferencia en la que expresó lo que significó para él enterarse de que no era hijo de quienes lo criaron y alentó a otros a que se saquen las dudas sobre su origen.

Según expresaron desde la propia institución, Abuelas recibió récord de consultas durante semanas tan movilizadoras para el músico olavarriense.

Este jueves, a 7 años del momento en que se supo finalmente la verdad, Montoya publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que compartió cuáles son sus sentimientos en esta fecha que, según expresó, representa para él una “efeméride personal y pública” a la que no puede acceder “desde un recuerdo feliz”.

“Se cumplen ya 7 años de ese 5 de agosto de 2014. Desde el momento del llamado, la noticia, ser una noticia, etcétera, y siete años también de todo lo que ha sucedido luego. Esta, mi historia, es una historia contradictoria por demás, como todas pero aún más. Tanto que mientras un país se alegraba, con razón justa, de un encuentro muy esperado, ante mí se abría la puerta de una historia trágica que no conocía hasta ese entonces. Es por eso que para mí es una fecha que no festejo”, escribió el músico es sus redes sociales.

“Es un aniversario que me nubla. Es un día en el año que no niego, ni tampoco esquivo de recordar. Es una efeméride -personal y pública- que para mi tiene la característica de no poder accederlo desde un recuerdo feliz”, agregó el músico.

“Celebro el ejercicio de la memoria colectiva. Entiendo la importancia de comprender el pasado y hacer de él una escuela que nos permita crecer y nos avise de aquello que se nos viene, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pero creo también, que la memoria se constituye con lo sedimentado entre sus propios olvidos, espero que el ejercicio colectivo entienda de la importancia de recordar nuestros horrores y desde lo personal, cicatrizar la efeméride personal y pública, para poder así seguir. Que sea con paz”, concluyó Montoya.