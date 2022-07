Juan Agapito declaró ante la justicia: “No recuerdo nada, tengo la mente en blanco”

Tras haber recibido el alta médica y regresar a su casa, Juan Agapito declaró ante la UFI N° 7 -a cargo del Doctor Christian Urlezaga-, sobre la feroz golpiza que recibió en la madrugada del 3 de julio, en las puertas del boliche Fomento y expresó: “No recuerdo nada, tengo la mente en blanco”.

En el marco de la declaración que brindó este lunes, y a la cual tuvo acceso Infoeme, precisó: “En este momento lo que recuerdo de ese día es que entré a Fomento a eso de las 00.00 o 00.30 y sé que luego me sacaron del lugar y después recibí los golpes”.

A su vez, detalló que sabe acerca de los golpes porque tuvo acceso a los videos que circularon en redes sociales y llegaron a los medios de comunicación.

“Eso lo sé porque lo vi en el video que circula, pero no porque me lo acuerde porque como ese día había tomado bastante no recuerdo nada de nada es como que tengo la mente en blanco desde que entre a Fomento, pero para mí seguro que debe ser por el golpe y las operaciones y eso”, afirmó el joven ante la Justicia.

“He ido a Fomento en otras oportunidades y también he tomado mucho y al otro día me acuerdo de los detalles”, continuó.

Al final de su declaración expuso que el médico, le informó a su familia que a raíz de los golpes recibidos en la cabeza, puede tener “flashes” o “baches” en los que no recuerde nada.

Por la golpiza a Juan Agapito, se encuentra detenido Damián Salvador Alonso de 36 años, uno de los “patovicas” de Fomento, considerado como autor de los hechos que terminaron con el joven internado 16 días en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” -diez de ellos en grave estado- con “doble fractura y traumatismo de cráneo”.