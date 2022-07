Familiares de “Juani” Agapito en las puertas de Fomento: “Queremos que vaya preso ese asesino”

Familiares y amigos de Juan Ignacio Agapito, -el joven atacado el domingo por la madrugada- se movilizaron en las puertas de Fomento. La marcha estuvo encabezada por la mamá del joven quien conteniendo el llanto por la situación en la que se encuentra su hijo, expresó su pedido: “Queremos que vaya preso ese asesino”.

De acuerdo a lo expresado por la mujer, sobre el estado de salud de “Juani” en las últimas horas “disminuyó la presión cerebral, pero tiene neumonía”, desde el Hospital Municipal anticiparon en las últimas horas que aun “sigue grave”.

Sobre lo que espera de la Justicia, sostuvo: “Queremos que vaya preso ese asesino, hay videos, hay muchos chicos que ya declararon, algunos por miedo no lo hicieron, hay un chico al que esta persona le pego hace un mes” y agregó: “Ya le ha pegado a muchos chicos esta lacra inmunda”.

La mamá del joven precisó que aún el “patovica” que sería autor del golpe que lo dejó con “doble fractura y traumatismo de cráneo”, no fue detenido porque “no hay pruebas suficientes” y señaló que se requiere “un testigo clave”.

Por otra parte, confirmó que desde el boliche se comunicaron con la su marido y expuso: “Ocupamos a un abogado, nos pidió los datos y al rato el abogado llamó a mi marido diciendo que fomento ofrecía 500 mil pesos, resulta que nos enteramos que es el abogado de ellos”.

Sin embargo aclaró: “Nosotros no queremos plata, queremos que pague”.

Sobre la posibilidad de apertura del boliche durante este fin de semana, señaló: “No va abrir, yo doy la palabra de que no va abrir, dejan pasar a muchos menores, los patovicas fuman, toman y empujan a los chicos adentro para buscar pelea”.

Finalmente precisó que el intendente Ezequiel Galli se comunicó con su marido y se mostró conforme por el accionar: “De eso no tengo nada que decir, no me puedo quejar”.