Triunfo para Agustín Vernice en el Campeonato Mundial | Infoeme
Miércoles 20 de Agosto 2025 - 15:33hs
13°
Miércoles 20 de Agosto 2025 - 15:33hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Canotaje
 - 20 de Agosto de 2025 | 14:39

Triunfo para Agustín Vernice en el Campeonato Mundial

Inmejorable arranque tuvo Agustín Vernice en el Mundial de Italia ya que ganó su serie y se metió en Semifinales.

El palista olavarriense inició su participación en la competencia más importante del 2025 como lo es el Campeonato Mundial de Canotaje de Velocidad que tiene lugar en Italia y fue con triunfo en su estreno.

 

Vernice hizo su debut en el Campeonato Mundial teniendo una carrera muy sólida en el K1 1000 y terminando en el primer lugar del Heat, que lo deposita automáticamente en semifinales.

 

En Milán, Vernice demoró 3:28:51 en adjudicarse su carrera y se ubicó a 2:82 y 7:35 del segundo -Samuel Balaz de Eslovaquia- y tercero -el uruguayo Matías Otero-.

 

Además, el húngaro Balint Kopasz, el australiano Thomas Green, la cuarta para el portugués Fernando Pimenta y el serbio Bojan Zdelar ganaron sus series.

 

La próxima presentación del deportista olavarriense será el próximo viernes a las 5.45 hora argentina por carril 5.

 

Fuente: prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME