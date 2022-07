Georgina Randazzo sobre el juicio a su padre: “El momento del veredicto fue un alivio”

Después de cuatro años, luego de un largo y difícil recorrido, se hizo justicia para Georgina Randazzo: tras su denuncia en 2018, Luis Randazzo fue condenado a 18 años de prisión por "abuso sexual agravado". La joven dialogó con Infoeme sobre lo ocurrido en este proceso y junto a Liliana Cuenca, representante de la Asociación Civil Anímate, respondió a las acusaciones de la defensa del acusado, el doctor Gabriel Castañares.

El viernes pasado, detrás de una de las puertas del Tribunal Oral en lo Criminal de Azul, mientras su corazón latía fuerte a la espera de encontrar paz y descargar una pesada mochila que cargo durante años, Georgina Randazzo escuchó la decisión del jurado popular hacia su padre, Luis Randazzo.

“En ese momento, fueron un montón las sensaciones desencontradas, esperaba sentir felicidad, pero al momento del veredicto sentí alivio, me corrió un frio detrás de la espalda y me sorprendí de mi reacción”, recordó minuciosamente sobre el momento en que se cerró una etapa de su vida.

Este proceso, se selló con la defensa de los fiscales Laura Margaretic y Cristian Citterio con quienes se sintió “súper cuidada” y afirmó: “Pude exteriorizar a esa niña chiquita, era ella la que estaba hablando a través de los fiscales, escuchar los alegatos de ellos fue sanador”.

Por su parte, Liliana Cuenca quien con su presencia y su perseverancia acompañó casi desde el día uno, la lucha de Georgina recordó lo difícil que han sido estos cuatro años. “Primero llegó la pandemia donde se suspendían los juicios, en febrero quedó estancado, eso para nosotros fue muy triste y el viernes al fin pudimos escuchar la palabra ‘culpable’”, expresó.

“Ella es de mi familia, la adopte como a mi hija, en esta casusa iba por todo, logramos esto, era lo que queríamos, se hizo justicia”, continuó la referente de la Asociación Civil Anímate y agregó: “Le dieron 18 años que tal vez no alcancen por el daño que ha hecho a tantas víctimas, pero es algo de lo que le va a tocar vivir, que pague un poquito, no le deseo el mal, pero cada cual está en el lugar que tiene que estar”.

Las acusaciones de la defensa de Luis Randazzo

Si bien el juicio cerró una dolorosa etapa, expuso el juego de Gabriel Castañares, la defensa de Luis Randazzo que lastimosamente lanzó graves acusaciones contra la Asociación Civil Anímate, que acompañó a Georgina en todo este camino. “Al escuchar los alegatos de su abogado Gabriel Castañares sentí que, si bien es su trabajo, no tienen filtro, son nocivos, dañinos, e irrespetuosos”, afirmó la joven.

Ante esto, recordó: “Hace rato que decidí cortar con la viralización del caso porque a raíz de esa exposición recibí amenazas, amedrentamientos, me incendiaron la puerta del departamento” y expuso: “Pero hoy decido estar acá, porque en el juicio Castañares, que insisto si bien es parte de su trabajo, intentó dar a entender al jurado que la Asociación Civil hacia injerencia sobre mi relato y el de las víctimas”.

“La realidad es que Liliana hasta el día del juicio nunca me había escuchado relatar las situaciones porque no había podido, yo escapaba de los espacios de terapia al momento de tener que contar lo que me había pasado y llegar al juicio y escuchar a un profesional querer ensuciar el rol de una Asociación civil que hizo el rol de madre mía” agregó y cerró: “Voy a defender lo que a mí me salvo que fue la Asociación Civil”.

En este sentido, Liliana agregó: “A Georgina la conocí después de que ella hizo la denuncia, qué injerencia puedo llegar a tener en la denuncia de Georgina o en las otras denuncias”.

Finalmente, Georgina Randazzo agradeció el trabajo cuidado y responsable de los fiscales Cristian Citterio y Laura Margaretic durante el proceso judicial, así como también dentro de la sede local de fiscalía a la Doctora Velazco a quien reconoció como “la única persona que en estos cuatro años ha tenido empatía y se ha responsabilizado con la situación”.

Otro agradecimiento especial fue para quienes presentaron su testimonio en el juicio: “Si bien la cara visible fue la mía, hubo cinco chicas que se presentaron a atestiguar distintas situaciones y fueron escuchadas”, precisó y dio gracias a quienes después de esta instancia se comunicaron con ella para disculparse pero admitió “todos tenemos tiempos distintos, no hay que perdonar nada”.

Luis Randazzo fue condenado este lunes a 18 años de cárcel en el marco de una causa por “Abuso sexual simple doblemente agravado por ser cometido por un ascendiente y contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo, y abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por ser cometido por un ascendiente y contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo, ambos en concurso real entre sí”. Sin embargo, aún resta que eleven a juicio otra denuncia de 2015.