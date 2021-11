Anímate: “Estamos acompañando alrededor de 550 casos”

Liliana Cuenca, referente de la Asociación Civil Anímate habló con Infoeme y contó sobre los inicios del espacio y el trayecto que vienen haciendo en la ciudad. Este 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conocé otra de las instituciones locales que acompaña a personas que estén atravesando situaciones de violencia por razones de género.

“Nosotras surgimos sin nombre y apellido en 2014 cuando tomamos conocimiento de un caso de abuso intrafamiliar, de una sobrina muy querida, mi cuñada en esa causa fue muy ‘maltratada’”, relató Liliana Cuenca sobre los primeros pasos del grupo. La causa de abuso sexual de su sobrina tardó siete años en llegar a un juicio: “Después luego de la sentencia, el acusado estuvo un año más libre, hacía de cuenta que no había pasado nada”, recordó.

Fue en aquel entonces, que junto a su cuñada decidió comenzar a reunirse y entregar folletería con la cara del abusador: “Íbamos al centro y hacíamos manifestaciones, así surgimos”, expresó Cuenca quien al mismo tiempo indicó que actualmente quien abusó de su sobrina se encuentra detenido pronto a cumplir con la pena. “El año que viene seguramente ya este caminando en nuestras calles libremente porque terminaría su condena”, estimó la referente de Anímate.

Cuando comenzó a autoconvocarse junto a su cuñada y otras familias en la plaza central, otras personas empezaron a hacer consultas sobre sus casos porque estaban atravesando la misma situación o similar. “De 2014 a 2016, recién ahí empezamos como Anímate”, explicó Liliana Cuenca y sostuvo que por aquel entonces se encontraron con muchas causas que no estaban resueltas: “En este transcurso empezamos a conocer personas en fiscalía y empezamos a acompañar a las chicas a pericias a Azul”.

En este contexto señaló que surgió la necesidad de recibir ayuda para poder acompañar a las sobrevivientes a Azul: “Así fuimos haciendo el camino de hormiga, nos acercamos al Municipio, pedí una audiencia con Robbiani y ahí el me dijo que si precisábamos algo ellos nos ayudaban, pero nos teníamos que conformar como asociación civil porque de lo contrario no podían ayudar”. Así fue que en 2017 Anímate se conformó cómo “Asociación Civil Animarte Olavarría”.

“A partir de 2016 no hemos parado, es un caso tras otro, estamos acompañando alrededor de 550 casos”, sentenció Cuenca quien a su vez aclaró que muchas de las causas están “esperando” mientras que otras tuvieron juicios y otras terminaron en juicios abreviados. “Casualmente en diciembre tendrá juicio un caso que hace 11 años está esperando, y ruego que no se suspenda”, afirmó.

Sobre su relación con las instituciones de la justicia local explicó: “Antes iba una vez por mes y le llevaba a la fiscal Paula Serrano un listado de los casos que yo tenía para ver cómo iban”, sin embargo es algo que ahora no hace con la misma periodicidad. “Yo entiendo que no tienen gente y que hay muchas causas, pero a veces te enoja”, señaló. En este contexto reafirmó y repudió la situación de muchos acusados de abusos: “Hay muchísimos abusadores que están esperando el juicio afuera, no adentro como debería ser”.

Al ser consultada sobre por qué hablan de sobrevivientes Cuenca concluyó: “La chica que paso por un caso de abuso es víctima en el momento, no es víctima toda la vida. A una víctima le cuesta salir de ese rol, tiene que hacer un proceso para después decir ‘yo pase por esto, listo, ya está’ al ser una sobreviviente vos podés ayudar”.