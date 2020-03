Georgina Randazzo: “Una prisión domiciliaria no lo convertiría en inocente”

La necesidad, y por qué no también la preocupación, la hizo recorrer los medios locales en búsqueda de respuestas, las mismas que no parece recibir desde la justicia. En las próximas horas su padre, a quien denunció por abuso sexual, tendrá una audiencia en la que se definirá si se le otorga o no un beneficio en su detención.