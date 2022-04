Feminicidio de Eli: “Es momento que los jueces se pongan a trabajar” 

En el marco de una emotiva movilización, activistas, familiares, y allegados de Marcela Gómez y Eliana Mendilaharzu marcharon en la tarde de este miércoles por las calles de la ciudad para hacer visible su pedido de justicia en relación al feminicidio de ambas mujeres, y dada la ocasión, la madre de Eli, la joven azuleña asesinada hace dos años, realizó un descargo en el que increpó la “lentitud” de la Justicia y pidió “perpetuas” para los feminicidas.

La joven azuleña de 27 años Eliana Mendilaharzu -“Ely”, como la conocían sus allegados-, fue brutalmente golpeada por el hombre que entonces era su pareja, Marcos Ramiro Ponce, de 34 años, el 16 de agosto del 2020. Las terribles lesiones ocasionadas por la golpiza -que la dejaron inconsciente- hicieron que la joven tenga que ser ingresada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal “Ángel Pintos” de la vecina localidad, donde falleció después estar más de dos meses en coma.

La muerte de Eliana, quien era madre de cuatro niños, conmocionó a toda la sociedad azuleña y pasó a integrar la lista de feminicidios cometidos en el partido, lo que desembocó en que activistas, organizaciones, familiares y allegados de las víctimas se movilizaran en reiteradas ocasiones.

Aparte de eso, diferentes personas relacionadas a la investigación repudiaron el hecho de que la causa se estuviera llevando adelante “sin perspectiva de género”, un punto clave cuando se trata de un caso de violencia contra la mujer.

Estas y otras cuestiones fueron revindicadas por la madre de Eliana, María de los Ángeles Zarate, quien en la marcha realizada este miércoles en las calles de Olavarría aprovechó para realizar un fuerte descargo en cuanto al hecho y el accionar de la Justicia.

“Queremos que el castigo sean reclusiones perpetuas, porque los femicidas tienen visitas higiénicas y la visita de su familia, y nosotros nunca más vamos a volver a verlas, es momento que los jueces se pongan a trabajar y que dejen de mirar al costado, la sociedad se tiene que comprometer”, afirmó Zarate visiblemente conmovida durante la movilización.

“Ely había sido mamá apenas cuatro meses antes, y este feminicida se encargó de su cometido, dejó cuatro hijos sin madre, es una desolación total”, agregó la mujer, quien desde el fallecimiento de su hija se ha dedicado casi exclusivamente a luchar por la visibilización y la concientización de los casos de violencia de género y feminicidios.

“Eliana lucho por su vida por más de 70 días, pero él la dejó en un estado horrible, hoy esto me empodera para llevar a cabo esta lucha, en el que reclamamos para que nos escuchen”, explicó Zarate, quien ahora conforma una asociación civil cuyo objetivo es trabajar sobre este tipo de casos.

“Es una asociación que busca transformar el dolor en amor, porque no queremos que haya nunca más una Marcela, nunca más una Eli, ya no somos Una Menos, somos miles menos”, sentenció, al tiempo que lamentó la “falta de empatía” que todavía existe en diversos sectores de la sociedad en cuanto a los crímenes de odio y feminicidios.

“Hay una gran falta de empatía, y que los feminicios nos atraviesan a todos, no hay clases social, política, ni religión, debemos asumir un compromiso entre todos, si no, no vamos a transformar nada. Yo no tengo duelo, no duermo y siento que ella está en mis manos, exijo respuestas porque también están imputados en la causa dos médicos que abandonaron a mi hija en manos del femicida”, expresó la mujer.