Polémica por la decisión judicial en el caso de la joven de Azul que pelea por su vida

El caso de Eliana Mendilaharzu, la joven azuleña de 29 años que resultó gravemente herida y quedó en estado de coma tras ser golpeada en la cabeza, tuvo un giro inesperado tras la decisión decisión del juez de la causa de rechazar la detención de la ex pareja, lo que generó controversia.

Infoeme habló con la abogada Moira Goldenhörn, coordinadora del Departamento Judicial de Azul y, además, forma parte de la Asociación Argentina de Abogadas Feministas y del Movimiento de Mujeres Organizadas de Azul. “Hay que exigir al Poder Judicial que cumpla con las obligaciones legales nacionales y con los tratados internacionales: tiene la obligación de investigar y de juzgar con perspectiva de género, sino se vuelve al famoso “'que la piba se lo buscó'", dijo Goldenhörn.

“Esto fue bastante movilizante, hace unos días tuvimos el caso del feminicidio de Rocío en Benito Juárez, que no había sido caratulado como tal, y lamentablemente no trascendió mucho a lo social, pero el caso de Eliana movilizó un montón”, agregó.

Además se refirió a la repercusión que tuvo el caso. “Hubo una movilización bastante grande, se hizo un escrache en Tribunales, y lamentablemente la resolución del juez de Garantías fue contraria a lo que solicitaba la fiscal respecto a la prisión preventiva y contraria, también, a lo que se estaba pidiendo afuera”.

La doctora aseguró que el fallo “no es casual” y sostuvo que "una de las cuestiones que salta la vista con este tipo de casos es la falta de una perspectiva de género tanto en el sistema judicial como en la sociedad en general".

“En algunos documentos se expresaba que el juez no puede hacer un fallo demagógico o que no hay pruebas suficientes para dictar una prisión preventiva. Técnicamente las abogadas no pudimos acceder a muchos de esos documentos y, por ende, no podemos decir si esto es acorde o no al hecho, pero sí ponemos el ojo en que no puede ausentarse la perspectiva de género”, señaló Goldenhör.

"Cuando ya tenés una pareja con episodios previos o un agresor con episodios previos en otras parejas, ahí se está viviendo un episodio relacional de violencia, donde este evento podría haber ocurrido en cualquier momento… Ésta visión es la que está faltando en el Poder Judicial, y no solamente de Azul, sino en todas partes, es terrible”, expresó.

Pero la abogada no sólo pone el acento en la cuestión jurídica, sino también en lo referido a lo comunitario. “Hubo una respuesta muy grande desde lo social, la verdad es que siempre hay empatía en los casos particulares, eso es una constante… Azul sigue siendo un pueblo chico, entonces siempre hay, en general, una solidaridad con la víctima, por lo menos en un primer momento, después ya empieza el 'bueno, pero la víctima era media rapidona' y esas cosas, pero en general la gente acompaña los casos particulares”, explicó Goldenhör.

También contó que se está llevando a cabo una colecta para los cuatro hijos de Eliana y que, en general, "hay mucha empatía de parte de la gente" para la familia. Aunque también remarcó que con estos casos “cuesta poder trascender la cuestión particular y llevarlo a una dimensión social”, lo que, según su opinión, sería clave para evitar que "se sigan perpetuando este tipo de casos".

“La arenga es hacer conciencia comunitaria. Una vez que ocurren estas cosas, empiezan los secretos a voces: todo el mundo ya sabían que se llevaban mal, que la habían visto a Eliana golpeada, que habían escuchado discusiones… Bueno, eso es el contexto relacional de violencia, lo que quiere decir que esto podría haber pasado en cualquier momento, por eso necesitamos ser consientes comunitariamente”, dijo.

Eliana sigue internada en terapia intensiva y pelea por su vida. “Hay que ver qué es lo que ocurre con Eli, ha estado teniendo unas pequeñas mejorías de salud. Su recuperación es clave para ver cómo se va a seguir con esto, desde lo legal y comunitario la idea es ayudar sabiendo el Poder Judicial que tenemos, ayudar y ser inteligente en las movidas, porque sabés que estas peleando contra un gigante, entonces en eso hay que ser cuidadosa y apoyar, sobretodo apoyar y sostener a los niñes” dijo la abogada.