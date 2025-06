La ola de frío sigue en varios distritos bonaerenses: ¿se viene la nieve?

Desde hace unos días el, y eso hizo que en algunas localidades bonaerenses sorprenda la. Si bien los días del sol vienen acompañando por estas horas a gran parte de la provincia de Buenos Aires, el termómetro no parece superar los 15° C y lacontinuará, al menos, siete días más.

Hasta el miércoles de la semana próxima las temperaturas máximas serán menores a los 10° C y las mínimas no perforarán el piso de los 2° C. Tanto para Buenos Aires, como para el sureste de la provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró alerta amarilla por frío extremo.

Según explicaron desde el SMN, esta alerta es un proceso automático que se activa cuando las temperaturas caen tanto, sin embargo, no necesariamente es peligroso. “Si las condiciones se mantienen por más de tres días se activa la alerta naranja o roja, dependiendo el caso. Con la alerta que tenemos ahora, se recomienda estar al tanto de actualizaciones y estar preparados para resguardarse”, detalló Cindy Fernández, experta de la institución.

Dentro de la provincia de Buenos Aires, las ciudades más expuestas al frío incluyen a Mar del Plata, Dolores, Mar del Tuyú y el resto de la costa este.

Desde el miércoles, además, una ventisca proveniente del sur se instaló en la zona centro del país. “Esto podría provocar nieve en algunas partes de La Pampa y del sur de la provincia de Buenos Aires, pero en el AMBA es poco probable que pase lo que pasó el fin de semana pasado”, planteó Fernández.

Como lo explicó, las olas polares son comunes en invierno, pero no de esta magnitud o naturaleza. Usualmente, son superficiales, es decir, que los vientos helados suelen quedarse cerca del suelo. “Pero en este caso el frío cubre toda la columna de la atmósfera”, describió. Paralelamente, se registraron nubes de lluvia, que se enfrían con la llegada del frente.

Si bien en la ciudad de Buenos Aires no se espera nieve para el fin de semana próximo, si habrá lluvia y las temperaturas no superarán los ocho grados en el termómetro. El frío de esta ola es poco común que, según el SMN, se mantendrá al menos hasta el miércoles de la semana que viene.

“Todavía esperamos una nueva irrupción del frío el domingo que prolongará, al menos hasta la mitad de la semana próxima, las temperaturas tan bajas. Después esperamos un ligero aumento”, explicó Fernández. Por aumento se espera un veranito ni nada por el estilo. Según aclaró la experta, simplemente no experimentaremos vientos tan helados, pero sigue siendo invierno. (DIB)