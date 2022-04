La China Suárez volvió a escribirle a Mauro Icardi: qué decía el mensaje

En las últimas horas se filtró el nuevo mensaje que la China Suárez le mandó a Mauro Icardi, pese a que el marido de Wanda Nara la tiene bloqueada.

En el programa de chimentos "Socios del espectáculo" revelaron la insólita manera en la que la actriz se comunicó con el delantero del PSG y mostraron la captura de pantalla de un chat que decía "Hola???", enviado desde un número que Icardi no tenía agendado.

“Hay un cómplice de La China, su brazo ejecutor que le manda mensaje a Mauro en nombre de ella, para que pique”, contó el periodista Rodrigo Lussich. Su compañero Adrián Pallares recordó que el joven ya había salido en un clip del programa: “Tenemos el recorrido de cuando Eugenia fue al cine, que le hicimos una nota, y el muchacho estaba al lado. Es una persona cercana a su entorno”.

La panelista Luli Fernández apuntó: “Le dicen Mancha Latorre. Es la persona que estaba en imagen. Íntimo amigo de La China, y es quien dio el teléfono del cual Mauro Icardi recibe este hola con signo de pregunta y varias llamadas que no responde. El hace captura de pantalla y le avisa a Wanda, que estaba en su evento de cosméticos”.

“Es uno de sus mejores amigos”, observó Lussich, pero la panelista Paula Varela corrigió: “Es como un hermano para ella. Se conocieron hace mucho tiempo, antes que Eugenia tuviera a Rufina, por otros amigos y quedaron muy amigos, tanto que son como hermanos que se aman y extrañan”.

“Cuando fue el Wanda Gate, el peluquero de La China y Mancha eran los que la incitaban a mandarle para adelante, a que no le importara nada y siguiera con Mauro”, remarcó, y la panelista Mariana Brey estalló: “Son su mala influencia”. "Él era el mejor amigo de la mujer de un productor. Una día cae La China a ver a Cabré, y ahí se hace amiga de la mujer del productor y, por ende, de este chico. Tanto Tomás Garraham como Mancha le dicen: '¿Vos lo querés y no lo podés olvidar? Andá para adelante que nosotros te bancamos'", relató Paula mientras leía los mensajes de una fuente cercana al entorno.

"El 'hola' sucede cuando Wanda estaba simultáneamente presentando su línea de cosméticos en el shopping en Argentina. Entonces la China estaba segura de que Wanda estaba entretenida", contó Lussich. "Y para colmo estaba dando un móvil para LAM así que estaba mirando el teléfono y el televisor", acotó Pallares.

"Ella (por la China) cree que sigue teniendo la misma impunidad y que él no va a decir nada, pero no, no es el mismo Mauro que ella conoció, hoy es el Mauro con la cola entre las patas y cualquier cosa que aparezca se lo va a mostrar a Wanda", opinó Paula Varela. Y sumó: "Ella no está acostumbrada a que le digan que no por su belleza, es espléndida. Y quedó enganchada de Mauro".