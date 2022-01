Trabaja en el vacunatorio, le robaron la bicicleta y un olavarriense le regaló una nueva

Desde hace más de un año los vacunatorios son “la luz de esperanza” para salir de la pandemia en la que nos sumergió el coronavirus. Quienes trabajan allí, más de una vez reciben obsequios y palabras de amor por estar al servicio de la comunidad en momentos tan difíciles, pero no todas las historias son “color de rosa”: Roció vivió un momento difícil.

El miércoles, a las 14, cuando terminó su turno, Roció fue a buscar su bicicleta, pero se encontró con el desagradable escenario de que el rodado ya no estaba donde ella lo había dejado: alguien se lo robó.

Ante la angustia por haber perdido su único medio de movilidad, la joven comenzó a pedir ayuda los medios locales. Infoeme se acercó hasta la posta ubicada en la Facultad de Ciencias de la Salud y compartió un momento con ella para saber más de su historia.

Foto: cuando Infoeme visitó a Roció contó que era su único medio de transporte.

Así fue que Lucio Máspero, un olavarriense muy solidario y agradecido con la labor de Roció, se comunicó con ella luego de leer su historia en este medio y le dijo que le regalaría una bicicleta nueva.

“Cando Pablo llamó sólo me dijo que vio la historia en el diario y ni dudo en llamarme, yo insistí en que no y me dijo que me quedará tranquila que solo quería que pase este mal trago y siga para adelante”, relató Roció muy emocionada y aun “sin caer” con la noticia.

Durante la mañana de este sábado la joven recibió su nueva bicicleta y compartió una imagen del momento.