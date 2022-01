Trabaja en un vacunatorio y le robaron su único medio de transporte

Una joven trabajadora del vacunatorio que funciona en la Facultad de Ciencias de la Salud de la ciudad se llevó una desagradable sorpresa en la tarde de este miércoles después de percatarse de que alguien había robado su bicicleta mientas ella se encontraba trabajando.

Según contó Rocio, la joven en cuestión, ella llegó poco antes de las 8 de la mañana al edificio de la facultad, donde cumplió con su jornada habitual de trabajo, y salió a las 14, momento en el que se dio cuenta que le habían sustraído único medio de transporte con el que cuenta.

“Ese día mi bicicleta había quedado abajo de todas, y cuando salimos, mis compañeras se dieron cuenta de que habían movido y corrido a todas de lugar, a una incluso la habían puesto arriba de una moto”, manifestó Roció sobre cómo advirtió que había sido robada.

Aparte de eso, en entrevista con Infoeme, Roció contó que trabaja en el centro de inoculación desde el principio de la pandemia y que fue ese trabajo lo que le permitió, en su momento, comprar la bicicleta.

“Siempre me maneje en la bicicleta, es mi único medio de transporte, me la pude comprar hace menos de un año, a partir de todo lo que he trabajado acá, y la había terminado de pagar hace poquito,”, contó la joven.

El vehículo en cuestión es una bicicleta Top Mega rodado 29 naranja y negra. La misma estaría valuada en alrededor de 80 mil pesos.

“Tenía la botellita en el cuadro y atrás del asiento un candado negro”, preciso la víctima del robo.

“Sinceramente no la puedo volver a comprar, lo que me pone en una situación difícil, porque yo vengo a las 7 y pico de la mañana al vacunatorio, salgo a las 2, y de ahí me tengo que seguir trasladando, porque aparte soy masajista, y me tengo que mover por casi toda la ciudad”, lamentó Roció.

Por cualquier información que pueda ayudar a que la joven recupere su vehículo, se agradece comunicarse con el número 2284-538227.