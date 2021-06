No hubo acuerdo y los choferes amenazan con otro paro de colectivos

Infoeme | informacion-general - 2 de Junio de 2021 | 11:00

Los choferes de colectivos no lograron un acuerdo por su reclamo de recomposición salarial y continúan con las negociaciones. Por lo tanto, este miércoles como jueves el servicio de transporte urbano e interurbano funcionará normalmente. No obstante, los trabajadores anunciaron que de no resolver el conflicto "podrían volver a parar". En la jornada de este martes trascendió que los trabajadores de transporte de pasajeros, se encontraban en una mesa de negociación con la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP). Según indicaron a Infoeme en la mañana de este miércoles, no llegaron a un acuerdo y de no tener una respuesta positiva, evalúan aplicar una nueva medida de fuerza. "Por el momento hay colectivos", sostuvieron desde la empresa de trasporte de Olavarría, y agregaron "esperemos que haya acuerdo para no llegar al paro". Luego del paro que protagonizaron la semana pasada, los choferes continúan con su reclamo de recomposición salarial y reconocimiento de su rubro como "personal esencial". Desde la Unión Tranviarios Automotor difundieron un nuevo comunicado esta mañana, donde indicaron que tras la audiencia de este martes con autoridades nacionales "no nos han dado ninguna respuesta a los pedidos salariales, como tampoco al estar incluidos en un plan de vacunación contra el Covid-19". "Exigimos una reunión urgente con las autoridades de los Ministerios del Interior, Transporte, Trabajo y Jefatura de Gabinete de Ministros", se lee en el comunicado, y finalmente expresan que "de no obtener respuestas en las próximas 48 horas, dispondremos las medidas de acción gremial necesarias para que el reclamo sea escuchado y resuelto".