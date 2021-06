¿Vuelve el paro de colectivos?

Los choferes de colectivos se encuentran en negociaciones por un reclamo de recomposición salarial y no descartan realizar un nuevo paro si no resuelven el conflicto en la mesa de negociación. La semana pasada realizaron una medida de fuerza de 48 horas y aún no llegaron a un acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP).

Luego del paro a nivel nacional que llevaron adelante los trabajadores de trasporte de pasajeros el jueves y viernes de la semana pasada, comenzó un proceso de negociación, que se extendió durante el fin de semana, hasta el mediodía de este martes.

“Si bien no hubo acuerdo, este lunes hubo servicio. Si mañana no hay acuerdo se definirán las medidas a tomar”, dijeron desde la empresa de trasporte urbano e interurbano de Olavarría y avisaron que este martes "a las 13 se define la negociación".

El reclamo de los choferes se origina a raíz del trabajo que realizaron durante toda la pandemia en un complejo contexto sanitario “sin recomposición salarial, sin vacunas para la salud de nuestros trabajadores, y sin el reconocimiento por la importancia de las tareas que realizamos” según detalla el comunicado emitido por la Unión Tranviarios Automotor adherida a la Confederación General del Trabajo (CGT).