Docentes y no docentes universitarios acordaron un aumento salarial del 35%

El Gobierno nacional y los gremios universitarios docentes y no docente acordaron en las nuevas paritarias, por lo que los trabajadores de este sector percibirán un aumento salarial del 35 por ciento hasta febrero de 2022, a cobrar en seis tramos, con revisión de la negociación “en la segunda semana de septiembre” de 2021.

Este aumento se dio en un encuentro del que participaron el presidente Alberto Fernández; el ministro de Educación, Nicolás Trotta; el secretario de Políticas Universitarias de esa cartera, Jaime Perczyk; rectores de universidades nacionales y representantes de los sindicatos Conadu, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun.

“Me pone muy contento haber llegado a este acuerdo, para mí es un honor poder firmarla”, expresó el Presidente tras firmar las actas el viernes en la Casa Rosada, y añadió que “la educación debe llegar a más chicos, es un tema central. Las sociedades ricas son las que desarrollan el conocimiento y la inteligencia para tener un país con futuro”.

Diarios Bonaerenses informó que la suba, con vigencia hasta febrero de 2022, se aplicará sobre los básicos de cada categoría y dedicación en seis tramos: 8 % retroactivo desde abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero.

El acuerdo también establece, en este caso para los docentes, una suma fija no bonificable y no remunerativa mensual por persona y por universidad de $ 1.000 a partir de abril y hasta diciembre de 2021 inclusive. Mientras que, para los trabajadores no docentes será de entre $1.000 y 2.000, de acuerdo a la categoría.

Lo acordado podrá ser reverse durante la segunda quincena de septiembre de 2021 y la segunda quincena de febrero de 2022.

Luego de firmar el acta, Trotta manifestó que se comenzó “un proceso de recomposición de los salarios, en el marco de la situación compleja de los últimos años”. “Tenemos que robustecer el salario a partir de la paritaria y también desplegar las políticas económicas que nos permitan contener la inflación”, exhortó.

El acuerdo paritario también prevé que los docentes de colegios preuniversitarios recibirán una bonificación de la antigüedad inicial del 20% para los casos de hasta 4 años y 11 meses. Además se fijó un total de $100 millones, que se repartirá entre las distintas federaciones, para el programa de capacitación docente gratuita y el programa de capacitación docente gratuita en condiciones y ambiente de trabajo.

Otro fondo para capacitación, en este caso de hasta $100 millones, se destinará al dictado de carreras y cursos específicos: se trata de la Tecnicatura en Gestión Universitaria, la Licenciatura en Gestión Universitaria y Cursos de Formación Específica y Capacitación Profesional.

Durante la firma también estuvo presente el secretario Perczyk mientras que en representación de los gremios participaron Carlos De Feo (Conadu), Daniel Ricci (Fedun), Sergio Romero (UDA), Norberto Heyaca (Fagdut), Marcelo Creta (Ctera) y Walter Merkys (Fatun).