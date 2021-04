Alberto Fernández sobre el cierre de las escuelas: “Esta medida no la consensué”

El presidente Alberto Fernández justificó este jueves, luego del anuncio que realizó en la noche de este miércoles, el cierre de las escuelas debido a la segunda ola de coronavirus que inunda el sistema sanitario del país. A la espera de las declaraciones del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el presidente habló acerca de las medidas.

“No hablé con Larreta. Yo trato de hablar siempre y de hecho las medidas anteriores las conversé con el Gobierno de la Ciudad. Quise cerrar los restaurantes y me pidieron que no lo hiciera”, aclaró Fernández e indicó que “tampoco estaban de acuerdo con las restricciones nocturnas a la circulación”.

En relación al cierre de las escuelas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre el 19 y el 30 de abril, Fernández admitió que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, “quería continuar con las clases presenciales”, pero afirmó que “no se puede seguir como si nada pasada, no se puede ser tan frío”.

“Si uno acuerda y después decimos que no estamos de acuerdo, entonces no entiendo para qué lo hacemos; por eso esta medida no la consensué, la tomé yo y me hago cargo yo”, agregó el presidente en diálogo con Radio 10 esta mañana, donde brindó precisiones sobre el motivo por el que decidió que se cumplan las medidas con las fuerzas federales.

Alberto Fernández sostuvo que “no he declarado el estado de sitio ni lo pienso hacer. Las fuerzas armadas están para hacer seguridad interior, sino para actuar en catástrofes brindando apoyo a la gente”.