El pedido de ayuda de una madre

Soledad, una mujer de 32 años, se comunicó con Infoeme Para solicitar la ayuda de la comunidad. Tiene dos hijos, un niño de 7 años y otro de 15. Manifestó a este medio que necesita ropa de abrigo para sus hijos ante la inminente llegada del invierno y el inicio de las bajas temperaturas.

“Andaría necesitando ropa de abrigo mara mi nene talle 8, calzado número 30 para el más chico y talle 38 o 39 para el más grande” detalló Soledad quien vive sola con sus hijos y necesita de la solidaridad de la comunidad.

Por otro lado, indicó a Infoeme que “se viene el invierno y no tenemos nada con que calentarnos. A veces prendo la cocina pero la garrafa es muy costosa y no puedo comprarla, porque apenas me alcanza para la comida” dijo la mujer y enfatizó, “le pido al gente que si tiene ropa de nene y la quiere donar me llame”.

Aquellas personas que estén interesadas en colaborar con soledad, pueden comunicarse al 2284 676675.