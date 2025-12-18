El gimnasio “Albiverde” prepara el cierre del año y hubo lanzamiento

En un local comercial, Gonzalo Andreasen y Lorena Agoutborde encabezaron la conferencia de prensa de lanzamiento del evento de boxeo y kick-boxing que tendrá lugar el venidero viernes y marcará el final del 2025.

“Estamos presentando un evento al que le apostamos mucho, que trabajamos mucho y esperamos que lo puedan disfrutar porque tenemos muchas expectativas”, sostuvo “La Pantera” Andreasen en el lanzamiento de las dos veladas en el gimnasio “Albiverde” que darán inicio a las 21:00 y contarán con peleas amateur y profesionales.

El boxeador encargado de la organización y de cerrar la velada del viernes también habló de su regreso al ring en el campo rentado: “Vengo entrenando hace meses y me siento bien para lo que va a ser un nuevo comienzo”.

También tomó la palabra Lorena Agoutborde que volverá a presentarse tras 7 meses de inactividad profesional: “Estoy con muchas ganas de volver, entrené mucho e hicimos mucho esfuerzo para poder pagarle a la rival”.

“Esperamos que la gente se enganche en una propuesta diferente en la que trabajamos mucho”

Por último, y previo a los pesajes obligatorios, en lo que será un evento en las localidades tras muchos años, Matías Cirigliano, presidente de la Comisión Municipal de Boxeo sentenció: “Que llegue el deporte a las localidades es muy positivo porque además van a ser muy buenos espectáculos”.

La programación:

Boxeo:

Belén Ibarra (Barragán Box) vs Melody Avalos (Tito Videla Box)

Tomas Uvilla (Uvi Box) vs Federico Santillán (Bolívar)

Martina Otogalli (FB Box) vs Morena “La Piraña” Jara (Bahía Blanca)

Emilio Barrios (Pendas Box) Matías Crotolari (Bolívar)

Mailen Galabert (Tandil) vs Aimé Loscalzo (Bahía Blanca)

Rodrigo Nievas (Tito Videla Box) vs Néstor Lacoste (Bahía Blanca)

Michael Digerónimo (FB Box) vs Thiago Gómez (Saladillo)

Semifondo Profesional

Lorena Agoutborde (Barragán Box) vs María Ruiz (Concordia, Entre Ríos)

Fondo Profesional

Gonzalo Andreasen (Dojo Pantera) vs Emanuel Godoy (General Pico, La Pampa)

Kick-Boxing:

Daniel Gutiérrez (Wolf´s Team) vsPablo Camponovo (Azul)

Bautista Corvalán (Dojo Pantera) vs Bautista Pérez (Pehuajó)

Tomás Barrios (SpartaTeam) vs Nahuel Báez (Azul)

Blas Gutiérrez (Wolf´s Team) vs Jonathan Uribe (Comodoro Rivadavia)

Francisco Mattos (Dojo Pantera) vs Mijail De La Fuente (Necochea)

Jacquelina Ocaña (Dojo Pantera) vs Teresita De La Vega (Tandil)

Málcon Onieva (Comodoro Rivadavia) vs Marcelo Ardura (Tandil)

Juan Vallejos (Wolf´s Team) vs Kevin Núñez (Comodoro Rivadavia)

Wenceslao Span (Colonia San Miguel) vs Braian Cejas (Tandil)

Jerónimo Colman (Dojo Pantera) vs Ángel Tomás (Necochea)

Jonathan Ibauza (Necochea) vs Agustín Castro (Pehuajó)

Doble Semifondo Semiprofesional

Lucas Astete (Comodoro Rivadavia) vs Axel Nicola (Pehuajó)

Ludmila Cortes (Dojo Pantera) vs Suray Oruera (Azul)

Fondo Profesional

Facundo Orellana (Dojo Pantera) vs Mario Chirino (General Pico, La Pampa)