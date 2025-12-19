Nueva línea de comunicación de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales

El Municipio de Olavarría informó que la Dirección de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales cuenta con una nueva línea de comunicación, que será exclusiva para mensajes a través de la aplicación WhatsApp.

Se trata del 2284 202019, que estará disponible para responder consultas e inquietudes de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

Se recuerda, a la par, que en esa misma franja horaria también se podrán contactar a las líneas de telefonía fija (02284) 418477/418478, o a través del correo electrónico denunciaconsumidor@olavarria.gov.ar

La oficina de la mencionada dependencia se encuentra ubicada sobre Coronel Suárez 2843, entre Moreno y Rivadavia.