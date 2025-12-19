"La gente no toma conciencia": el impacto de la pirotecnia en los animales

Como ocurre cada año en la previa de Navidad y Año Nuevo, el uso de pirotecnia vuelve a encender la alarma por las consecuencias que genera en animales y en distintos grupos de personas. Desde la ONG Cuatro Patas, en Bahía Blanca, su referente Mariana Mestre expresó su preocupación por una problemática que, pese a las campañas de concientización, parece no encontrar solución: "La gente no toma conciencia".

“Lamentablemente todos los años salimos a hacer campaña junto a la municipalidad, otras ONG y rescatistas particulares, y todos sufrimos mucho esta situación porque tenemos animales”, señaló en diálogo con LU2.

Además, recordó que el impacto no se limita a las mascotas: “También hay personas a las que les afecta mucho, como niños y adultos con autismo, personas mayores y niños pequeños. Para todos ellos las fiestas se vuelven momentos muy difíciles”.

Si bien el pico de uso suele darse durante la noche del 24 y el 31 de diciembre, desde la organización advierten que los estruendos comienzan antes. “Generalmente una semana antes empiezan a escucharse fuegos artificiales en distintos barrios”, explicó Mestre citada por La Nueva.

Prevención

Ante un escenario que parece inevitable, Mestre remarcó la importancia de la prevención para reducir riesgos. “Lo principal es identificar a los animales con un collar que tenga un número de teléfono. En lo posible, que el número esté escrito directamente en el collar o grabado, porque las chapitas colgantes se pueden perder”, recomendó.

También sugirió “buscarles un lugar seguro donde se sientan contenidos, lejos de ventanales, porque muchas veces, en la desesperación, rompen vidrios para escapar”.

Que no salgan

Otra de las recomendaciones es no dejarlos en el exterior y evitar que tengan acceso a la calle. “Después de las Fiestas es impresionante la cantidad de animales que se pierden. Algunos terminan atropellados porque salen corriendo sin mirar”, advirtió.

Respecto al uso de tranquilizantes, Mestre fue cauta. “Siempre recomendamos consultar con el veterinario de confianza. No a todos los animales les afecta de la misma manera y cada caso es distinto. Como no soy veterinaria, prefiero no opinar, pero sí aconsejo que lo hablen con su médico”.

“No bajó la pirotecnia por conciencia, quizás por lo económico”

Consultada sobre si percibe una disminución en el uso de pirotecnia con el paso de los años, la referente de Cuatro Patas fue contundente: “No creo que haya una baja por conciencia. Si hay alguna disminución, tiene que ver con lo económico, no con la concientización. Si no, ya debería haber desaparecido”.

Lamentó: “Las campañas se hacen todos los años, se difunden masivamente y se empieza con tiempo. Sin embargo, la gente no toma conciencia y después también se ven accidentes en hospitales, con personas y niños quemados. Tenemos que seguir trabajando”.

Fuente: Agencia DIB