La 32° edición de la Milla Urbana, un rotundo éxito 

Organizado por el CEF N°44 "Oscar 'Gato' Landoni" y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría se completó la 32° edición de la Milla Urbana con participación récord.

Más de 200 atletas participaron de la tradicional Milla Urbana en la avenida principal del barrio CECO que además tuvo carrera Kids para iniciar la jornada.

Sobre los 1609 metros de la prueba competitiva y en un reñido final, Alfredo Ardiles se consagró ganador con un tiempo de 4:32. Detrás del atleta de Correcaminos se ubicaron Lucas Martín y Luciano Sosa.

Entre las Damas, la victoria fue para Zoe Larios de Laprida que demoró 5:34 y fue escoltada por Valentina Martín y Lucía Peñalva.

La prueba social fue para David Clar, representante de El Fortín.