video: "Vamos a instalarnos en el municipio si nos desalojan"

Pasadas las 17 horas de este martes se realizó una nueva asamblea en la toma de terrenos, allí los vecinos debatieron lo ocurrido en la mesa que se conformó esta mañana y las medidas a tomar para futuro. Yessica Almeyda, referente del Polo Obrero, expresó que “hace dos semanas que están aguantando, tenemos que ser solidarios y luchar por la unión”. Las familias que se encuentran en la ocupación de los terrenos, realizan un censo propio con el objetivo de confirmar la cantidad que son y afirmaron que “no van a aceptar subsidios”.

El terreno municipal, fue diagramado por los vecinos de la lucha. Son 72 parcelas que abarca desde trabajadores hasta Grimaldi. A pesar de que el cupo esta lleno, siguen acercándose familias en búsqueda de sus tierras. Actualmente son 18 delegados por manzana.

En relación a la mesa que se conformó este martes por la mañana Almeyda criticó y señaló que “en treinta minutos no podes resolver una respuesta” y agregó que los vecinos “ vamos a instalarnos en el municipio si nos desalojan”.

Además los vecinos manifestaron su descontento ya que en horas de la madrugada, el personal de seguridad lanzo un drone para visualizar los terrenos, y expresaron que "nos filman cuando somos pocos en la toma, muchos de nosotros tenemos que ir a trabajar, para pagar el pan de cada día". Respecto a esto Carlos Ferreira, referente de la toma expreso que "si venís a la mañana a ver la toma, son pocos. Por que la mayoría tiene que trabajar".

En la lucha estuvo presente Sebastián Borgi representante de la agrupación trabajadores por la viviendas, quien expresó que "tendríamos que llamar a los medios de comunicación para realizar una conferencia de prensa, así pueden visualizar la situación que esta ocurriendo. Para que la gente de Olavarría tome conciencia de que acá hay mucha gente laburante y que no queremos que se nos regale nada y que estamos pasando una situación angustiante".

En este contexto Borgi agregó que "la solución de este problema no es legal es político, tenemos que lograr el apoyo del pueblo, no solo con donaciones si no que tenemos que tratar de cambiar el discurso de que los que estamos en la toma somos todos vagos y que solo queremos que nos regalen las cosas".

Finalmente, se acordó en la Reunión que "este jueves 15 tendrán que estar los representantes de las familias de la lucha para el registro del censo", que realizará el estado.