Miércoles 20 de Agosto 2025 - 22:24hs
 20 de Agosto de 2025 | 21:35

Impulsan campaña gratuita de prevención de cáncer bucal

Desde LALCEC Olavarría buscan concientizar sobre la importancia de cuidar la salud bucal con dos jornadas de atención gratuita.

LALCEC Olavarría lanzó un nueva campaña de concientización de cáncer bucal e invitó a la comunidad a sumarse a las jornada de atención gratuita.

Las mismas tendrán lugar los días 27 y 28 de agosto a partir de las 14:00 horas, en la sede ubicada en Mitre 2659; y contarán con la presencia de los odontólogos Ramiro y Rodrigo Campagnale, y Lucas Varalli.

Esta campaña tiene la finalidad de "sensibilizar a la población acerca de la importancia del cuidado de la salud bucal para prevenir enfermedades, así como también de la detección precoz en el caso de padecer alguna afección", aclararon desde la organización.

En ese sentido recordaron la realización de controles debido a que el cáncer bucal es una enfermedad que puede detectar un odontólogo realizando una revisión profunda en la boca".

Conseguí tu turno a través del 428280, de martes a jueves de 9 a 11 horas.

