Se aprobó en la Cámara Diputados la modificación del Impuesto a las Ganancias  

El Gobierno logró una victoria al obtener media sanción en la Cámara de Diputados para realizar una modificación en la ley del Impuesto a las Ganancias que lleva el mínimo no imponible a un piso de 150 mil pesos brutos. Con 241 votos a favor y 3 abstenciones, la cámara baja aprobó el proyecto que si se aprueba en el senado hará que 4227 trabajadores de Olavarría dejen de pagar el gravamen.

Luego de 20 horas de debate y sin votos en contra, la Cámara de Diputados aprobó la modificación del Impuesto a las Ganancias y giró al Senado el proyecto para que sea tratado esta misma semana. El objetivo del oficialismo es que para abril ya esté aprobado el proyecto.

La sesión en la Cámara de Diputados comenzó la noche de este sábado y cerca de las siete de la mañana de este domingo se dio media sanción en lo que fue una maratónica sesión especial. De ser aprobado, beneficiará a más de un millón de trabajadores, que quedarían exentos del pago del tributo.

Luego de aprobar una serie de iniciativas que estaban en agenda, el recinto comenzó a tratar este tema pasadas las 23.30 del sábado y, teniendo en cuenta la larga lista de oradores anotados, estaba previsto que la norma sea votada pasadas las 7.30 de la mañana de este domingo.

Las reformas que prevé el proyecto presentado por Sergio Massa, plantea que los trabajadores que cobren hasta 150.000 pesos brutos no deban pagar ese gravamen. “Más allá de las peleas políticas, queremos transmitirle a la población que el Congreso está trabajando para resolver este tema”, destacó Massa este sábado por la mañana, cuando aseguró que el proyecto sería aprobado aunque los diputados tengan que “sesionar toda la madrugada”.

El costo fiscal de estas modificaciones será de unos 48 mil millones de pesos que, se prevé, será financiado en parte con un aumento del consumo y otro impuesto a las empresas, que se comenzará a discutir en las próximas semanas. De acuerdo a las cifras informadas por el oficialismo, estos cambios beneficiarán a alrededor de 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedarán exentos del pago de este tributo el 93% de los trabajadores.

“Hoy en la Argentina 25 de cada 100 trabajadores pagan Ganancias. A partir de la sanción, van a pagarlo sólo 7 de cada 100 trabajadores”, destacó el ex intendente de Tigre, Sergio Massa y agregó que “sólo el 0,04% de los jubilados van a pagar ganancias, no solo por la modificación del piso sino porque además subimos de 6 a 8 haberes el mínimo no imponible”.