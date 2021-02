Kreplak, sobre las PASO: "Desde lo epidemiológico, preferiría que no fueran en agosto" La suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no es una opción para el viceministro de Salud bonaerense, aunque sí consideró posible posponerlas. "La idea es no cortar el ritmo de vacunación", expresó.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo este jueves que posponer las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) "puede ser una opción", pero "de ninguna manera" se pueden suspender, y agregó que "desde lo epidemiológico preferiría que no fueran en agosto" los comicios. En diálogo con FM La Patriada, el funcionario consideró que en agosto "es probable que haya una alta tensión en el sistema de salud", porque podría vislumbrarse "un momento de muchos casos" en pleno invierno. También se refirió a la vuelta presencial a clases: "Si la situación empeora, y si lo hace muy grave, volveremos como antes", indicó, y aclaró que se refería a que se podría "volver a las restricciones". "Hay que tener en cuenta que en todo el mundo hubo aumento de casos cuando volvieron las clases", recordó. Sin embargo, el funcionario consideró que "hoy el escenario económico impide volver a la fase 1 (de mayores restricciones)" y recordó que el objetivo de la vacunación temprana que se realizó en el país fue para "tener la mayor cantidad de personas inmunizadas antes que empiece la peor época de contagios". "La idea es no cortar el ritmo de vacunación y seguir la semana que viene con adultos mayores y con geriátricos", marcó Kreplak, que agregó que en estos días llegaron a la Provincia 135 mil vacunas. "Con eso vamos a comenzar con 170 escuelas", indicó el viceministro, que aseguró: "Vamos a tener vacunadas 250 mil personas de acá al domingo, mientras tanto vamos aplicando la segunda dosis" de vacuna rusa Sputnik V.