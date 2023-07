Misterio: Elon Musk reemplazó el icónico logo del pájaro de Twitter por una X

Twitter presentó un nuevo logotipo, en reemplazo del icónico pájaro azul por una X, como parte de una renovación de imagen más amplia.

Este cambio se produce después de que Elon Musk adquiriera la plataforma de medios sociales por 44.000 millones de dólares el año pasado.

El sitio web de Twitter ahora muestra el nuevo logotipo de la empresa: una X blanca sobre fondo negro. Aunque el cambio aún no se implementó en la aplicación móvil.

En la madrugada del domingo, Musk anunció que tenía planes de realizar el cambio en las próximas horas. "Y pronto nos despediremos de la marca Twitter y, de manera gradual, de todos los pájaros", escribió en su cuenta. El cambio no es sorprendente considerando la larga historia de Musk con el nombre "X", comenta Allen Adamson, cofundador de la consultora de marketing Metaforce. El CEO multimillonario de Tesla tuiteó en octubre pasado que "comprar Twitter es un acelerador para crear X, la aplicación para todo".

La empresa de cohetes de Musk, SpaceX, es el nombre común de Space Exploration Technologies Corp. En 1999, Musk fundó una startup llamada X.com, que se convirtió en PayPal, una empresa de servicios financieros en línea. "No estoy seguro de qué sutiles pistas me llevaron a elegir la letra X, pero me gusta", tuiteó Musk el domingo.

"Es algo excepcionalmente raro -en la vida o en los negocios- que tengas una segunda oportunidad de causar otra gran impresión", expresó Linda Yaccarino, la antigua ejecutiva de NBC Universal y actual CEO de Twitter, en respuesta a la decisión. A través de su cuenta de Twitter, Yaccarino destacó el impacto que Twitter ha tenido en la forma en que nos comunicamos y afirmó que X, en su nuevo rol, llevará esta transformación aún más allá, convirtiendo a la plataforma en una verdadera plaza global.

Yaccarino afirmó en Twitter que X sería "el futuro estado de interactividad ilimitada, centrada en audio, vídeo, mensajería, pagos/banca, creando un mercado global de ideas, bienes, servicios y oportunidades". Sin embargo, el cambio en Twitter fue recibido con escepticismo en la plataforma de medios sociales.

"El cambio será confuso para muchos usuarios de Twitter, quienes ya han mostrado su descontento con la plataforma debido a otros cambios importantes realizados por Musk", comentó Adamson. "No lo comprenderán", agregó. "Es un final adecuado para el desenrollado fenomenal de una marca y un negocio icónicos".

A principios de este mes, Elon Musk implementó nuevos límites en su plataforma digital, una medida que ha generado críticas debido a que podría alejar a más anunciantes y socavar su influencia cultural como creador de tendencias. El aumento del umbral de visualización de tweets forma parte de un servicio de suscripción mensual de $8 que Musk lanzó a principios de año con el objetivo de aumentar los ingresos de Twitter. Desde que Musk asumió el control de la empresa y realizó despidos masivos para reducir costos y evitar la quiebra, los ingresos han experimentado una fuerte caída.

Musk y Twitter necesitan atraer a los anunciantes después de que muchos se alejaran debido a los cambios introducidos por Musk en la plataforma de medios sociales. Estos cambios permitieron que se difundiera contenido más odioso, lo que ofendió a una parte más amplia de la audiencia. Aunque Musk afirmó que los anunciantes habían regresado a finales de abril, no proporcionó detalles específicos sobre este tema.

La decisión se produce en un momento en el que Twitter se enfrenta a la competencia de Threads, la nueva aplicación de Meta lanzada recientemente. Threads se presenta como una alternativa para aquellos usuarios que han estado descontentos con Twitter, ofreciendo un espacio independiente para actualizaciones en tiempo real y conversaciones públicas, similar a Instagram pero basado en texto.

Según un post de Adam Mosseri, responsable de Instagram, en los primeros cinco días de su lanzamiento, "Threads" logró alcanzar la cifra de 100 millones de suscriptores. (Con información de AP)