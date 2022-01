Año Nuevo lejos de casa: “Sin dudas esta es la vida que queremos”

Por Luciana Pedernera

lpedernera@infoeme.com.ar

A un mes y medio de haber emprendido la aventura de vivir la vida como nómades, los olavarrienses Ayelen Sánchez y Leandro Gon, compartieron su experiencia sobre los kilómetros recorridos y cómo se prepararon para recibir este 2022 lejos de su ciudad natal y de su familia: “Sin dudas esta es la vida que queremos”, afirmaron.

Despeinados por el intenso viento, pero prendidos a la emoción de emprender un largo camino para cumplir sueños, Ayelen y Leandro partieron de Olavarría el 13 de noviembre, salieron desde el Barriletrodomo ubicado en Avenida Del Valle y Eva Perón, con el saludo y el cariño de familiares y amigos.

Con una elección “improvisada de los destinos”, hoy están en Puerto Madryn, llevan un mes y medio de viaje y 1700 kilómetros recorridos. “No nos gusta planificar”, expresaron al unísono.

El primer destino de la pareja fue Carhué y Epecuén, luego pasaron a Villa Ventana y Sierra de la Ventana, desde allí anduvieron por Bahía blanca, Carmen de Patagones y Viedma, para después disfrutar de las playas de San Antonio y finalmente recorrer la Península de Valdés.

Con varias anécdotas para contar, sin dudarlo ambos recordaron entre risas la primera, que ocurrió horas después de salir de la ciudad: “Partimos de Olavarría directo a Carhué con toda la emoción y entusiasmo, pero a los 150 kilómetros nos quedamos encajados en una ruta de barro con una lluvia torrencial, estuvimos en el medio de la nada durante más de 24 horas hasta que nos rescataron con una camioneta grande”.

Siendo nuevos en esta aventura, muy sorprendidos destacaron que fueron “muy bien recibidos en todas las ciudades”. En este sentido detallaron: “Nos escribieron por Instagram varias personas invitándonos a cenar, a llevarnos a conocer lugares y ofreciéndonos ayuda con agua potable para cargar el tanque, lavarropas y lugar para estacionar y pasar la noche, todas unas genias y genios”.

Con fotos que reflejan los atardeceres vividos compartieron su emoción de sumar nuevas experiencias: “Estamos felices y muy agradecidos de que, además de lugares, también estamos conociendo gente maravillosa, antes de empezar el viaje, esperábamos pasar más tiempo solos, pero nos encanta que la gente se acerque a la ChePaz y nos proponga compartir una cena o unos mates juntos”, relataron los jóvenes.

Recibir el 2022 lejos de casa

Cargados de experiencias y con un 2021 que no paró de sorprenderlos afirmaron que “todo pasó muy rápido” para ellos y no organizaron mucho para las Fiestas, aunque si intentaron coincidir con unos amigos viajeros que conocieron en Sierra de la Ventana, pero tuvieron inconvenientes con la mecánica de su motorhome y no pudo ser.

“Para nosotros terminó un año de mucha preparación, esfuerzo y trabajo duro ultimando los detalles de la camperización de la ChePaz, además, es el año que nos pusimos de novios, el 2021 es muy importante y especial para nosotros y el 2022 es todo incertidumbre”, confesaron los olavarrienses.

Estar lejos de casa para Leandro “no es raro” porque en más de una ocasión pasó las Fiestas viajando y lejos de la familia. Pero para Ayelen, está es la primera vez, aunque declaró: “Me gusta tanto viajar que ni me acuerdo de la fecha”.

Para recibir este año nuevo no había un destino pensado: “Llegamos hace muy poquito a Puerto Madryn y decidimos recibir el 2022 acá, muy contentos, es una ciudad muy linda, turística, grande y nos sirve para hacer unos arreglos que necesita La ChePaz”, precisaron.

“Pasó poco tiempo desde que partimos, pero estamos muy contentos con la decisión tomada. Sin dudas esta es la vida que queremos”, sintetizaron los olavarrienses muy firmes en este nuevo camino que eligieron para vivir la vida.

Quienes quieran seguir el viaje de Ayelen y Leandro pueden hacerlo a través de redes sociales: a modo de bitácora de viaje, van compartiendo sus experiencias, los paisajes y las ciudades.

YouTube: La Vida Misma Aye y Lean

Instagram: @lavidamisma_ok

Facebook: La Vida Misma