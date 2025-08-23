Golf: Díaz Oviedo y Escalada y Vigo y Arenas, ganaron el Fourball Americana

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un Torneo en modalidad Fourball Americana que llevó el nombre de “Maxfli” reservado en dos categorías y más de 80 jugadores.

Martiniano Díaz Oviedo y Julio Escalada con 67 golpes se impusieron en Hasta 26 de Hándicap tras ser favorecidos en el desempate automático ante Juan Pablo y Ángel Mosca. Marcelo Fabbi y José Urrutia con 69 golpes completaron el podio.

En De 27 al Máximo, la victoria fue para Juan Vigo y Francisco Arenas con 62 golpes y fueron escoltados por Hernán Carroze y Martín Arregui con 65 golpes y José Melo y Juan Mantegazza con 66 golpes

La actividad continuará el próximo miércoles con una nueva fecha del Ranking “Destino Global”.

Fuente: Prensa CAE