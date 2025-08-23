Golf: Díaz Oviedo y Escalada y Vigo y Arenas, ganaron el Fourball Americana | Infoeme
Sabado 23 de Agosto 2025 - 23:58hs
Sabado 23 de Agosto 2025 - 23:58hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Golf
 - 23 de Agosto de 2025 | 23:02

Golf: Díaz Oviedo y Escalada y Vigo y Arenas, ganaron el Fourball Americana

Con más de 80 jugadores se completó un nuevo sábado de actividad en el golf de Estudiantes. Resultaron ganadores los binomios de Martiniano Díaz Oviedo y Julio Escalada y Juan Vigo junto a Francisco Arenas.

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un Torneo en modalidad Fourball Americana que llevó el nombre de “Maxfli” reservado en dos categorías y más de 80 jugadores.

 

Martiniano Díaz Oviedo y Julio Escalada con 67 golpes se impusieron en Hasta 26 de Hándicap tras ser favorecidos en el desempate automático ante Juan Pablo y Ángel Mosca. Marcelo Fabbi y José Urrutia con 69 golpes completaron el podio.

 

En De 27 al Máximo, la victoria fue para Juan Vigo y Francisco Arenas con 62 golpes y fueron escoltados por Hernán Carroze y Martín Arregui con 65 golpes y José Melo y Juan Mantegazza con 66 golpes

 

La actividad continuará el próximo miércoles con una nueva fecha del Ranking “Destino Global”.

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME