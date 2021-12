Facultad de Salud: los trabajadores “cobraron mal” y continúan de paro

Después de más de dos semanas de tensión y angustia, los trabajadores de la obra de ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud finalmente cobraron parte del dinero que se les debía, aunque la medida de fuerza continúa: según informaron, los haberes están “mal pagos” y todavía se les debe parte de los mismos.

Son más de 30 los empleados que trabajan en la obra y que están llevando a cabo la protesta, ya que, según manifestaron, desde Wayro Ingeniería, la empresa para la que trabajan, no les había abobado las últimas dos quincenas ni el aguinaldo correspondiente.

Aunque este lunes la empresa finalmente pagó parte de lo que debía a los trabajadores -lo que en un primer momento hizo pensar que las tareas podrían reanudarse en el transcurso de esta semana-, los trabajadores manifestaron que la medida de fuerza sigue en pie “por tiempo indeterminado”, ya que se registraron varias irregularidades en los pagos percibidos.

“Seguimos en la misma postura, no retomamos el trabajo porque no nos han pagado, y en determinados casos nos han pagado mal, y por eso estamos en asamblea. Todavía no pagaron el aguinaldo, que supuestamente lo van a pagar en enero, ni las horas extras”, expresó uno de los trabajadores involucrados en el reclamo.

“Estamos en la obra, cumpliendo con el horario que marca la empresa, pero continuamos con el paro. Wayro, aparentemente, no tiene iniciativa de que continuemos trabajando, así que estaremos atentos a ver qué resolución toman, si el despido o es la continuación de obra”, finalizaron los trabajadores.