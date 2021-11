“Perdí unos cinco mil pesos”: siguen las estafas por Instagram y WhatsApp

Patricia y Juan Manuel, son dos olavarrienses que compartieron su experiencia sobre estafas virtuales, una de ellas empezó en Mercado Pago y terminó en Instagram, mientras que la otra fue a través de WhatsApp. En esta nota, ambos, relataron el mal momento que atravesaron, incluso uno de ellos perdió cinco mil pesos. Además todas las recomendaciones para evitar atravesar este tipo de situaciones.

Intento de estafa por WhatsApp

Días atrás, Patricia se comunicó a través del WhatsApp de Infoeme con intenciones de alertar a la población, compartió su experiencia y mecanismo que los estafadores utilizaron para intentar hackear su WhatsApp. “Llamaron a mi marido con intenciones de darle un turno para retirar la credencial de vacunas de Covid, le dijeron que le tenía que llegar un mensaje de texto con un código y que se lo tenía que enviar así lo habilitaban”, expresó la mujer.

Durante el llamado, como el esposo de Patricia no recibía ningún mensaje le pidieron otro número: “Él da mi contacto y me llega un alerta por WhatsApp que alguien quería abrir una cuenta con mi número en otro dispositivo, mientras tanto mi marido los tenía en el teléfono insistiendo en que iba a perder el turno y la credencial, e intentaban persuadirlo con que la vacuna iba a ser obligatoria y él no iba a poder entrar a ningún lado sin la credencial”, detalló.

En ese momento decidieron cortar la llamada y comunicarse con el vacunatorio para saber si lo que estaba pasando era posible e inmediatamente desde la posta advirtieron que “no llaman ni mandan WhatsApp para que vayan a retirar las credenciales”, señaló y agregó: El chico del vacunatorio nos advirtió que no somos los primeros a los que les pasa esto”.

De Mercado a Instagram

Por su parte, Juan Manuel se llevó un enorme disgusto y no pudo resolver el problema de una factura que le figuraba impaga: “Pagué Cablevisión con Mercado Pago, pero desde Cablevisión me llamaron y me dijeron que no entró el pago y me aconsejaron hacer el reclamo en la empresa”.

Como Mercado Pago no ofrece ningún número de teléfono, el olavarriense decidió comunicarse a través de la cuenta oficial de Instagram: “Hice el reclamo y automáticamente a los 30 segundos me escribió un hombre desde otro Instagram que decía ‘Atención al cliente Mercado Pago’, le comento mi situación y me dijo que me iban a reintegrar el dinero que no entró en Cablevisión para que lo pague por otro lado porque hay un error”.

Para este procedimiento, el estafador le pidió el número de la tarjeta de débito: “Yo queriendo sacarme el problema de encima no me di cuenta le pase el número de la tarjeta, cuando entro a la cuenta de Banco Provincia me figuraba el movimiento que hizo, sacó mil, después tres mil y después mil más”, explicó el hombre indignado y agregó: “Es de no creer, no es un dineral, perdí unos cinco mil pesos, pero ¿si hubiera tenido más?”.

Desde la cuenta oficial de Mercado Pago Argentina -@mercadopago.arg- informaron:

Nunca vamos a entrar en contacto con vos a través de mensajes directos de Instagram o Facebook, para pedirte datos personales o información confidencial.

Todos nuestros canales oficiales tienen el icono de la cuenta verificada para asegurar la veracidad del perfil.

Cómo acceden a una cuenta de WhatsApp

El fiscal Lucas Moyano explicó que la estafa comienza con un mensaje de WhatsApp enviado por los delincuentes, que simulan ser amigos o familiares, con su nombre de pila o apodos con los que estén agendados. Este mensaje, dirá que podes ayudar a tu “conocido” enviándole un código que te va a llegar por teléfono.

Lo que va a hacer la persona que te quiere engañar es escribir tu número de teléfono para intentar iniciar sesión con tu cuenta. Cuando lo haga, WhatsApp enviará un código de verificación a ese número, que es el de tu teléfono, por lo que ahora sólo le quedará el último paso de engañarte o despistarte para que le des ese código y pueda decir que eres tú.

El fiscal Moyano advirtió que “como regla general, nunca hay que compartir este código de verificación”, ya que “una vez que el delincuente se hace con el, toma control de nuestra cuenta desde otro dispositivo”.

Cómo recuperar la cuenta

“Si detectamos que alguien nos robó la cuenta, la manera de expulsar al criminal de la misma es registrando nuevamente el número de teléfono en WhatsApp y verificarlo al ingresar el código de verificación de seis dígitos que se recibe por SMS”, detalló el especialista, Lucas Moyano.