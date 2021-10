La cubana Mavys Álvarez respondió si sus hijos son o no de Maradona

"Quise tener hijos con él", confesó Mavys Álvarez, la cubana que estuvo con Diego Maradona cuando era menor de edad.

En la cuarta y última entrega de la entrevista que dio en exclusiva para America Tevé, el canal 41 de Miami, recordó su relación con el Diez. "Yo fui dejando las drogas por mí misma antes de terminar la relación (con Diego). Fue duro, pero me ayudó mucho que él viajara. Cada vez que él viajaba, que pasaba tiempo fuera de Cuba, era un tiempo en el que yo estaba limpia. No salía a buscar por ningún otro lugar. Pero me refugié mucho en el alcohol. Entonces, cuando no me drogaba, tomaba. Fue bien difícil para toda mi familia".

"En 2005 él viajó. No recuerdo adónde fue de viaje y pasaron meses en los que no me llamaba, no respondía una llamada ni nada", recordó. "Me llamó un día a las tres de la mañana y yo recién me había enterado de que estaba embarazada", contó.

"Me dijo: ’Hola, Mavys’. Y yo le dije: ¿Sí, dígame. Yo siempre le decía ’Hola, nene, ¿cómo estás?, hola mi vida". ’Hola, Mavys, habla Diego´’, me respondió. ´’Sí ya sé, ¿qué querés?, le dije. Ahí se quedó como mudo y yo le corté el teléfono’".

"¿Tu pensaste en algún momento en tener hijos con Maradona, en que esa relación iba a tener un futuro?", le preguntó el periodista de America Tevé. "En mi ilusión, sí -respondió- Sí, lo pensé. Incluso me hice pruebas de embarazo, porque se me atrasaba el período, pienso que, tal vez, por las mismas drogas. En mi mente, en ese momento, yo no estaba bien".

"¿El quería tener hijos con vos?", indagó Pentón. " Él quería. Por lo que me dijo, quería". Entonces, el entrevistador preguntó: "¿Tus hijos no son hijos de Maradona?". La contestación de Mavys Álvarez fue contundente: "No".

"¿Te dejó dinero?", le preguntaron en otro tramo de la entrevista "No, nunca me dejó nada. Nada".

"¿Pensaste en demandar su patrimonio a su familia?", indagó el conductor. Y ella contestó: "Pensé que, tal vez, había dejado algo... No sé por qué me hice esa pequeña ilusión en mi mente de que después de tanto daño que me hizo, hubiera pensado en mí en algún momento...".

"¿Qué sentiste cuando murió Diego Armando Maradona?" "A mí, me dolió. Vivimos muchas cosas, mucho desenfreno... Pero, sí, lo sentí", dijo Mavys.

Y agregó: "Tengo sentimientos encontrados: gracias a él, conocí cosas que no hubiera podido conocer, pero también viví cosas en mi vida que me afectaron y me siguen afectando".