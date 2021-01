ARA San Juan: familiares creen que "se sabrá la verdad" en 2021

El abogado Luis Tagliapietra, querellante en la causa por el hundimiento del ARA San Juan y padre de unos de los tripulantes de la embarcación, consideró que 2021 “puede empezar a saberse la verdad” sobre lo sucedido con ese buque siniestrado en noviembre de 2017, si cumplen las resoluciones judiciales que ordenaron investigar al ex presidente Mauricio Macri y al exministro de Defensa Oscar Aguad.

“Esperamos que este año se empiece a saber la verdad sobre lo sucedido. Esto puede pasar si se empiezan a cumplir las resoluciones de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para que se procese a Macri, Aguad y al almirante Marcelo Srur (jefe de la Armada al momento de los hechos)”, señaló Tagliapietra en declaraciones a Télam.

En noviembre pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que investigue las responsabilidades del expresidente Macri, Aguad y Srur, a pedido de los familiares de los 44 tripulantes del submarino.

La Cámara confirmó además los procesamientos del excomandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.

Esos exaltos mandos de la Armada se encuentran procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal.

Sin embargo, la orden de la Cámara no tiene plazos, y la jueza aún no tomó medidas para determinar las responsabilidades que pudieron tener Macri y Aguad en el hecho.

“Todo está muy demorado y lo cierto es que no se ordenaron nuevas medidas. La jueza se fue de vacaciones y esperemos que en febrero, después de la feria, puedan darse novedades. Necesitamos que se avance. No queremos que esto termine siendo como otra causa AMIA”, indicó el letrado.

Tagliapietra, padre de Alejandro, teniente de corbeta que viajaba a bordo del ARA San Juan al momento del hundimiento, volvió a reiterar sus cuestionamientos a la magistrada de la causa.

El representante de once familias intentó, sin éxito, recusar a Yañez y presentó un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura que “avanza de forma muy lenta”.

“Recién en agosto se logró que la Comisión de Juicio Político del Consejo de la Magistratura avanzara con el juicio y citara a los primeros testigos, entre los que se encuentran familiares de los tripulantes, que podrían declarar en marzo, según especulan desde las querellas.

“Sabemos que es un proceso lento, que va a llevar tiempo, pero por lo menos comenzamos a avanzar. Creemos que la jueza demoró la causa, no ordenó peritajes, no tomó muchas de las medidas que le pedimos y no avanzó con las indagatorias. Por eso impulsamos su juicio político”, señaló Tagliapietra.

“Todo está muy demorado y lo cierto es que no se ordenaron nuevas medidas. La jueza se fue de vacaciones y esperemos que en febrero, después de la feria, puedan darse novedades"

En ese sentido, el abogado recordó que el Consejo de la Magistratura se presentaron resoluciones en favor de abortar el trámite de juicio político, y apunto que la diputada Graciela Camaño afirmó que “hubo presiones externas” para no someter a Yañez a este trámite.

El ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes cuando navegaba desde Ushuaia hacia la base naval de Mar del Plata.

Un año después, el buque fue hallado en el fondo de Atlántico a unos 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz por el buque estadounidense Ocean Infinity.

Tagliapietra, que estuvo a bordo del barco que encontró los restos del submarino, afirmó que la posible ubicación del ARA San Juan “siempre se conoció” y que se buscó en una zona determinada en función de la última ubicación que reportó la nave antes de su desaparición.

“En base a la última ubicación que se tenía se hizo la búsqueda. Eso siempre lo tuvimos en claro. Por eso se rastrilló en esa zona”, subrayó.

El ministerio de Defensa encabezado por Agustín Rossi presentó el año pasado una denuncia por espionaje realizado sobre los familiares de los marinos del ARA San Juan que se llevó a cabo durante el gobierno de Cambiemos, y Tagliapietra consideró que “puede haber muchas ramificaciones en esa causa”.

“Siempre supimos que fuimos espiados y lo denunciamos. Lo bueno es que las actuales autoridades de la AFI con la interventora Cristina Caamaño están aportando información para que esa causa pueda avanzar”, aportó.

Tagliapietra representa a una querella que integran 11 familias, y aseguró que la postura de este grupo “es conocer la verdad”, y rechazó que se planten presentar reclamos para conseguir indemnizaciones por parte del Estado.

“Queremos verdad y justicia. Nosotros, de nuestra parte, siempre dijimos que lo que buscábamos era nada más que eso. Nunca hicimos un planteo de tipo económico”, remarcó.