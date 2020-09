Una docente universitaria de 47 años murió mientras daba una clase por Zoom

Una profesora de 47 años que dictaba clases en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) falleció mientras daba un curso por videoconferencia ante el estupor de los estudiantes que asistían a esa lección.



Según un comunicado de la casa de estudios, se trata de la licenciada en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política Paola De Simone, que se descompuso mientras dictaba una de sus clases.



La docente había contado en sus redes sociales que llevaba cuatro semanas con síntomas de coronavirus que no desaparecían: "Mi marido está agotado por trabajar tanto en este momento (médico terapia y emergencias). Llega a más público y daña más", escribió en Twitter el 28 de agosto pasado.

Está muy complicado. Llevo más de 4 semanas y los síntomas no se van. Un amigo nuestro está complicado. Mi marido está agotado por trabajar tanto en este momento (médico terapia y emergencias) Llega a más público y daña más. — Paola De Simone (@paolillabombon) August 28, 2020





"Paola fue una docente apasionada y dedicada, excelente profesional, y gran persona, con más de 15 años de trayectoria en UADE", expresó la casa de estudios en un comunicado difundido hoy.



Paola De Simone se desempeñaba como profesora del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales de la UADE, informó esa institución en el comunicado titulado “Despedida a una gran profesora”.



En esa red social la despidió Facundo Cruz, coordinador Académico de la Carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales de la UADE: “Esta vez me toca demasiado cerca algo que por ahora era solo un número, una noticia, un título, una crónica. A mí y a todos los que la conocimos, los que le hablamos, los que la escuchamos, los que compartimos con ella. Para todos nosotros, Paola no es un número más en esto. Hasta el día de ayer estuvo dando clase con tos”.



El politólogo señaló: “A ella se le vino encima esta pandemia y se le mezcló con otras complicaciones. Este virus no mide. Ni con ella, ni con nadie”.



De Simone era licenciada de Ciencia Política y en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, y tenía un posgrado Master in Business Administration de la Universidad Torcuato Di Tella.



En el CV disponible en el sitio de la UADE definía como sus hobbies al “voley, leer, numismática, viajar, escribir, música, armar rompecabezas”.