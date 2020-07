Una mujer con identidad propia

Por Paula Paiz

Una gran historia detrás de la mirada de Victoria, una vida marcada por la lucha de lograr ser quien es hoy, sobretodo llena de logros y alegrías personales. Desde el día uno que comenzó a cambiar se siente segura de sí misma, derramando alegría por cada lugar que pasa y marcando una huella en la sociedad. Así es Madame Lu.

“Mi nombre es Victoria Altavista y mi nombre artístico Madame Lu, no me molesta que me llamen por ambos porque cada una tiene un poco de la otra”. Victoria Altavista es muy reconocida por su nombre artístico, pero ella reconoce que aunque sean la misma persona hay algo que las diferencia.

El momento de cambio de identidad y/o personalidad es una etapa importante en la vida de una mujer trans, principalmente cuando ella se dio cuenta que dentro suyo había otra persona diferente. “Cuando iba al jardín, sentí que hasta mi forma de jugar era distinta”, cuenta.

Y agrega: “Me inclinaba más por las cosas de una nena en mi época, lo digo así porque ahora los juguetes no tienen género”.

Desde ese momento Victoria sentía que algo era diferente, cuando comenzó a transitar la vida desde muy pequeña su personalidad ya comenzó a cambiar.

“Tomar la decisión para hacer el cambio no me costó nada, porque siempre estuve segura de lo que quise ser, y hoy por hoy estoy orgullosa de haber dado ese cambio, porque me muestro ante la vida como quiero sin hacerle daño a nadie”. Estar confiada y segura de quien quería ser fue lo que le dio el mayor impulso a Victoria para lograr ser una gran mujer.

El apoyo de la familia es algo fundamental para afrontar cada decisión, en el caso de Madame comunicarle a su entorno íntimo que iba a transformarse en una mujer trans fue algo difícil. “Cuando lo expresé a mi familia fue difícil, sentí vergüenza pero algo me daba la seguridad de que mi familia no me iba a dar vuelta la cara. Primero se lo dije a mi mamá y después en un almuerzo al resto de la familia”, recuerda.

“No puedo negar que les dolió, pero hoy ese dolor o molestia se transformó en el cariño que estuvo siempre y en el apoyo a seguir adelante y no bajar los brazos”, dice.

El Documento Nacional de Identidad es algo muy importante para cualquier persona, pero lo es más aun cuando tu personalidad no combina con tu identidad y necesitas ese cambio para afianzarte más a la persona que sos realmente. Victoria recuerda cómo fue ese momento en el cual su DNI ya llevaba su nombre Victoria Altavista. “El día que recibí mi DNI fue una satisfacción hermosa, una felicidad que poco antes había tenido, recuerdo llegar a mi casa encerrarme en el baño y llorar de felicidad, ya me sentía más segura y con mucho más ganas de vivir la vida y ser feliz como cualquier persona que lea esto”.

-¿Cómo surgió tu nombre artístico?

-Mi nombre artístico nació en insurgente (espacio cultural autogestivo), sentada afuera junto a muchas personas más y según ellos mí actitud era muy de madame, lo cual me fue gustando de a poco, primero fue Lu Altavista mi nombre artístico y porque no Madame Lu. De esa manera el nombre quedo, la gente lo fue adoptando, son muy pocos los que hoy en día me dicen Victoria, la gran mayoría me dicen Madame Lu.

-¿A dónde anhelás llegar?

-A todas partes del mundo donde sea respetada y querida por todas las clases sociales. Siempre soñé con salir de un lugar y ver un montón de personas gritando y yo que soy zalamera abrazando a todos, porque de ellos vivimos.

-¿Cuál es el mensaje que querés dejar en la sociedad?

-Quiero dejar ese mensaje que si se puede que nunca hay que bajar los brazos que debemos expresarnos como se nos da la gana pero siempre con respeto.

-¿Hoy en día te tratan de igual a igual, o todavía cuesta?

-Todavía cuesta pero no me quedo con eso porque si no, no avanzo, hay personas que se toman ese tiempo y se preocupan y corrigen, pero hay personas que lo disfrutan y se ríen, es ahí donde no pierdo el tiempo, sino no avanzo como persona y la verdad que después de la entrega de mi documento aquel 12 de octubre de 2018 me sirvió para afianzarme aún más.

-¿Estás orgullosa de lo que lograste ser?

-Estoy orgullosa de mi lucha interior y exterior, de seguir adelante y por eso haber logrado lo que logre y lo que a poquito iré logrando. Agradezco enormemente que me allá convocado y pueda expresarme para mí es un modo de que la gente me conozca cada vea un poco más.

Todo el proceso por el cual tuvo que pasar Victoria para adaptarse con ella misma y también para su entorno familiar, llevo un largo recorrido el cual transitaron todos juntos y lograron llegar a la meta. Esa es la clave, el amor y la compresión familiar llevaron a Victoria Altavista a ser lo que es hoy en día, una mujer con identidad.