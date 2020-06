Volvieron a vandalizar la cámara de seguridad del barrio Belén

Una historia repetida, pero no por ellos menos relevante y preocupante. La cámara de seguridad instalada en la rotonda de 118 y autopista Hermanos Emiliozzi volvió a ser vandalizada. Sí, como ya sucedió en varias ocasiones durante los últimos meses.

Infoeme pudo saber que los ataques se registraron durante la tarde de la jornada del miércoles, minutos después de las 19, cuando el sol ya había abandonado por completo el cielo de la ciudad. Ese factor, sumado al ángulo en el que apunta el dispositivo, fue aprovechado por un grupo de desconocidos para atacar la cámara sin mayores reparos.

Tal cual puede verse en el registro, un grupo de al menos tres personas fue tomando las piedras que se hallaban en el lugar y luego se fueron acercando a la base del dispositivo, donde ya no podían ser captados. Eso puede deducir a partir de los movimientos que registra la máquina y cómo con el correr de los segundos comienza a perder color y nitidez en la grabación.

También puede apreciarse como los desconocidos parecen sacar gomeras de entre sus prendas y luego escapan del lugar con dirección hacia el barrio Belén. Fuentes consultadas por Infoeme afirmaron que la cámara “fue afectada en su funcionamiento” a medida que se refería la complicación para enfocar y otra serie de funciones.

Por último, se expresó que el caso fue denunciado desde el municipio en la comisaría Primera. En diálogo con este Diario se puso acento en las consecuencias que este tipo de ataques generan, no sólo en los esfuerzos preventivos, sino también en las arcas municipales teniendo en cuenta los valores que tienen este tipo de servicios, ya que no sólo se limita al costo de la cámara, sino el cableado y equipos de su monitoreo, por sólo mencionar algunos ítems.

Vale recordar que ya son varios los casos de estas características, el más reciente a inicios de este año, cuando directamente se inició un incendio sobre la base del poste en el que están instalados el dispositivo. Aquella jornada inclusive resultó afectado el semáforo que organiza la circulación por ese acceso a la ciudad.

Meses antes, más precisamente en mayo del año pasado, habían sido vandalizadas en el marco de una protesta de vecinos en reclamo de beneficios en la detención de un recluso. En agosto el municipio optó por reinstalarlas, siendo continuos los ataques en los meses siguientes, en episodios que también fueron direccionados hacia el personal que llevaba a cabo las tareas de reinstalación y mantenimiento.